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10:25 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Менделеевском межрайонном следственном отделе новый руководитель

(Казань, 5 апреля, «Татар-информ»). Новым руководителем Менделеевского межрайонного следственного отдела назначен майор юстиции Ильдар Асхадович Шафигуллин, сообщают «Агрызские известия».

Напомним, Менделеевский межрайонный следственный отдел обслуживает территории Менделеевского и Агрызского районов и расположен по адресу: город Менделеевск, улица Фомина, 19.

Заместитель руководителя Менделеевского межрайонного следственного отдела — подполковника юстиции Сергей Викторович Маясов — принимает по адресу: Агрыз, переулок Нариманова, 4.

По всем возникающим вопросам, относящимся к компетенции Следственного комитета России, граждане могут обратиться: к Ильдару Шафигуллину — в понедельник, к Сергею Маясову — в среду — с 8 до 18 часов (обед — с 12 до 13.45).

Предварительно записаться на прием к руководителю отдела можно по телефону 8 (85549) 21205.

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