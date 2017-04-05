В Менделеевском межрайонном следственном отделе новый руководитель

Напомним, Менделеевский межрайонный следственный отдел обслуживает территории Менделеевского и Агрызского районов и расположен по адресу: город Менделеевск, улица Фомина, 19.

Заместитель руководителя Менделеевского межрайонного следственного отдела — подполковника юстиции Сергей Викторович Маясов — принимает по адресу: Агрыз, переулок Нариманова, 4.

По всем возникающим вопросам, относящимся к компетенции Следственного комитета России, граждане могут обратиться: к Ильдару Шафигуллину — в понедельник, к Сергею Маясову — в среду — с 8 до 18 часов (обед — с 12 до 13.45).

Предварительно записаться на прием к руководителю отдела можно по телефону 8 (85549) 21205.