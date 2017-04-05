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10:04 (мск), источник: Prokazan.ru

Минниханов предложил начать строить в Татарстане дороги из цемента

Президент Татарстана Рустам Минниханов накануне на коллегии минстроя РТ «Основные направления развития промышленности строительных материалов в Республике Татарстан» предложил строить дороги из цемента. О совещании сообщили в пресс-службе правительства РТ.

Тему в своем выступлении затронул глава минстроя РТ Ирек Файзуллин, рассказавший, что за последние 6 лет объем частных инвестиций в промышленность стройматериалов РТ составил свыше 42 млрд рублей.

В свою очередь Минниханов напомнил, что Татарстан является крупнейшим потребителем цемента.

 — С учетом того, что мы видим, насколько сложно обеспечивать качественные автомобильные дороги, исходя из той цикличности, которая есть у нас, нам все-таки надо рассмотреть строительство дорог в том числе из цемента… Потому что дорога, которая построена в Боровое Матюшино — ей уже больше 15 лет. Она, конечно, по эксплуатации намного эффективнее, — заявил президент РТ.

Отметим, о возможности построить дорог с цементобетонным покрытием в Татарстане Минниханов рассказывал также в послании Госсовету в сентябре прошлого года, однако на данный момент неизвестно, какие меры были приняты Министерством транспорта и дорожного хозяйства РТ для реализации этой идеи.

Кстати

В США бетонные (цементные) дороги появились более 50 лет назад, сейчас таких дорог там более 60 процентов от общего количества. Главное преимущество таких дорог перед асфальтовым — долговечность. Срок службы бетонной дороги без капитального ремонта — не менее 20−25 лет, таким образом, из-за более редкого ремонта снижается стоимость эксплуатационных расходов.

Еще одно преимущество — бетон отражает на 30−50 процентов больше света, чем асфальт. Это преимущество становится особо актуальным в темное время суток.

Один из главных минусов бетонных дорог — цена, бетонное покрытие дороже асфальтового на 70−80%.

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