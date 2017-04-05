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10:58 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В системе соцзащиты Волгоградской области сменили руководителей

В Волгоградской области в системе социальной защиты населения произведены кадровые перестановки, сообщает ВДТВ со ссылкой на администрацию региона.

По имеющейся информации, новый руководитель назначен в государственном казенном спецучреждении социального обслуживания «Новоаннинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». Его возглавила Желтоногова Елена Александровна.

В должности директора «Волгодонского дома-интерната для умственно отсталых детей» утверждена Баранчукова Галина Александровна.

Отмечается, что обе в системе социальной защиты работают более 10 лет.

«Центр социальной защиты населения по Ольховскому району» возглавила имеющая большой опыт на руководящих должностях Дронова Ольга Сергеевна.

Директором государственного казенного учреждения социального обслуживания «Ольховский центр социального обслуживания на дому» назначен Логинов Михаил Валентинович. Ранее Логинов был директором детского оздоровительного лагеря «Кузнечик» Ольховского района Волгоградской области.

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