В системе соцзащиты Волгоградской области сменили руководителей

По имеющейся информации, новый руководитель назначен в государственном казенном спецучреждении социального обслуживания «Новоаннинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». Его возглавила Желтоногова Елена Александровна.

В должности директора «Волгодонского дома-интерната для умственно отсталых детей» утверждена Баранчукова Галина Александровна.

Отмечается, что обе в системе социальной защиты работают более 10 лет.

«Центр социальной защиты населения по Ольховскому району» возглавила имеющая большой опыт на руководящих должностях Дронова Ольга Сергеевна.

Директором государственного казенного учреждения социального обслуживания «Ольховский центр социального обслуживания на дому» назначен Логинов Михаил Валентинович. Ранее Логинов был директором детского оздоровительного лагеря «Кузнечик» Ольховского района Волгоградской области.