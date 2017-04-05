В системе соцзащиты Волгоградской области сменили руководителей
В Волгоградской области в системе социальной защиты населения произведены кадровые перестановки, сообщает ВДТВ со ссылкой на администрацию региона.
В Волгоградской области в системе социальной защиты населения произведены кадровые перестановки, сообщает ВДТВ со ссылкой на администрацию региона.
По имеющейся информации, новый руководитель назначен в государственном казенном спецучреждении социального обслуживания «Новоаннинский
В должности директора «Волгодонского
Отмечается, что обе в системе социальной защиты работают более 10 лет.
«Центр социальной защиты населения по Ольховскому району» возглавила имеющая большой опыт на руководящих должностях Дронова Ольга Сергеевна.
Директором государственного казенного учреждения социального обслуживания «Ольховский центр социального обслуживания на дому» назначен Логинов Михаил Валентинович. Ранее Логинов был директором детского оздоровительного лагеря «Кузнечик» Ольховского района Волгоградской области.