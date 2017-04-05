Польша может стать главной жертвой Brexit
Для крупнейшего получателя помощи ЕС и крупнейшего экспортера рабочей силы наступают непростые времена.
Для крупнейшего получателя помощи ЕС и крупнейшего экспортера рабочей силы наступают непростые времена.
Бизнес в аэропорту
С момента запуска процедуры Brexit Польша выглядит более уязвимой для последствий этого мучительного развода, чем любая другая страна. Она крупнейший получатель помощи ЕС и крупнейший поставщик иностранной рабочей силы на континенте. И в провинциальных аэропортах, подобных
Перестроенный в том числе и на 29 млн евро, полученных в качестве помощи от ЕС, аэропорт обслуживает в основном поляков, живущих и работающих в Великобритании. Их около миллиона и они составляют примерно треть граждан ЕС, живущих в покидающей блок стране. Теперь же под вопросом не только их статус, но и размер будущих субсидий ЕС, так как в результате Brexit бюджет блока лишится второго по величине источника доходов.
Министр иностранных дел Польши Конрад Шимански сказал Bloomberg: «Очевидно, что Brexit имеет для нас решающее значение. Если мы не добьемся своего (на переговорах), это повредит внутреннему рынку. Вероятно, будет сложно координировать вопросы, касающиеся проживания (поляков в Великобритании), поскольку силы не равны».
Brexit начинается в крайне неудачное для Польши время. Ее националистическое правительство все больше подвергается изоляции в Брюсселе после попытки вытеснить с поста президента ЕС Дональда Туска, бывшего
Около 250 млрд евро млрд были или будут потрачены с тех пор, как Польша вместе с другими бывшими странами Восточной Европы присоединилась к блоку в 2004 году. Эта сумма больше, чем пересчитанный в современных ценах эквивалент средств, предоставленных США странам Западной Европы в рамках плана Маршалла после Второй мировой войны. Лидеры польской партии «Право и справедливость» заявили, что они надеются на ослабление, а не укрепление институтов ЕС после Brexit. В прошлом году
«Успех Польши заключается не в том, сколько средств ЕС она поглотила, а в том, насколько более открытой стала ее экономика и что она выиграла от единого рынка. Если некоторые члены ЕС начнут укреплять отношения без участия Польши, мы, безусловно, проиграем», — отмечает он.
Последний бюджет ЕС будет действовать до 2020 года. Переговоры по Brexit должны завершиться — успешно или нет — в марте 2019 года, и Польша будет внимательно следить за ними.
Руководитель Центрального банка страны Адам Глапински заявил, что он перестанет быть спокоен за экономику страны к моменту, когда перестанет действовать согласованный бюджет ЕС или даже раньше,
Помощь ЕС позволила Польше за 10 лет удвоить объем производства на душу населения. Экономический рост в 2015-м ускорился до 3,9%, а затем замедлился до 2,8% в 2016-м
В рамках политики ЕС по улучшению уровня жизни в самых бедных регионах эти деньги шли на строительство различной инфраструктуры: от дорог до водоочистных сооружений, муниципальных бассейнов и аэропортов. Однако средняя зарплата в Польше равна примерно трети средней зарплаты в Великобритании, и пока очень мало признаков того, что миллион поляков собирается возвращаться домой. Тем временем, аэропорт