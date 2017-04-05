Польша может стать главной жертвой Brexit

Бизнес в аэропорту Ольштын-Мазуры на северо-востоке Польши процветает. Отсюда отправляется всего два рейса в неделю, оба в Великобританию, но места на них забронированы на все лето и почти полностью — на зиму. Теперь, похоже, это билеты в неизвестность.

С момента запуска процедуры Brexit Польша выглядит более уязвимой для последствий этого мучительного развода, чем любая другая страна. Она крупнейший получатель помощи ЕС и крупнейший поставщик иностранной рабочей силы на континенте. И в провинциальных аэропортах, подобных Ольштын-Мазурам, бывшей военной базе в 160 км от Варшавы, и то, и другое особенно хорошо заметно.

Перестроенный в том числе и на 29 млн евро, полученных в качестве помощи от ЕС, аэропорт обслуживает в основном поляков, живущих и работающих в Великобритании. Их около миллиона и они составляют примерно треть граждан ЕС, живущих в покидающей блок стране. Теперь же под вопросом не только их статус, но и размер будущих субсидий ЕС, так как в результате Brexit бюджет блока лишится второго по величине источника доходов.

Министр иностранных дел Польши Конрад Шимански сказал Bloomberg: «Очевидно, что Brexit имеет для нас решающее значение. Если мы не добьемся своего (на переговорах), это повредит внутреннему рынку. Вероятно, будет сложно координировать вопросы, касающиеся проживания (поляков в Великобритании), поскольку силы не равны».

Brexit начинается в крайне неудачное для Польши время. Ее националистическое правительство все больше подвергается изоляции в Брюсселе после попытки вытеснить с поста президента ЕС Дональда Туска, бывшего премьер-министра Польши. В то же время страна рассчитывает, что инвестиции ЕС помогут предотвратить замедление экономики.

Около 250 млрд евро млрд были или будут потрачены с тех пор, как Польша вместе с другими бывшими странами Восточной Европы присоединилась к блоку в 2004 году. Эта сумма больше, чем пересчитанный в современных ценах эквивалент средств, предоставленных США странам Западной Европы в рамках плана Маршалла после Второй мировой войны. Лидеры польской партии «Право и справедливость» заявили, что они надеются на ослабление, а не укрепление институтов ЕС после Brexit. В прошлом году премьер-министр страны Беата Шидло обвинила ЕС в угрозе польскому суверенитету в ответ на вопрос о том, почему она не исполнила решений Высшего суда страны. Это создает реальный риск того, что экономика Польши объемом 448 млрд долларов останется в стороне, если остальная Европа предпочтет ускорить интеграцию после Brexit, считает Мирослав Гроницки, занимавший пост министра финансов страны в течение года после ее вступления в ЕС.

«Успех Польши заключается не в том, сколько средств ЕС она поглотила, а в том, насколько более открытой стала ее экономика и что она выиграла от единого рынка. Если некоторые члены ЕС начнут укреплять отношения без участия Польши, мы, безусловно, проиграем», — отмечает он.

Последний бюджет ЕС будет действовать до 2020 года. Переговоры по Brexit должны завершиться — успешно или нет — в марте 2019 года, и Польша будет внимательно следить за ними.

Руководитель Центрального банка страны Адам Глапински заявил, что он перестанет быть спокоен за экономику страны к моменту, когда перестанет действовать согласованный бюджет ЕС или даже раньше, из-за Brexit.

Помощь ЕС позволила Польше за 10 лет удвоить объем производства на душу населения. Экономический рост в 2015-м ускорился до 3,9%, а затем замедлился до 2,8% в 2016-м из-за спада софинансируемых ЕС инвестиций после смены правительства страны и начала нового бюджетного цикла блока.