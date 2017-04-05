Городецкий назначил нового министра транспорта

Губернатор Новосибирской области назначил на должность министра транспорта первого заместителя начальника ФКУ «Сибуправтодор» Анатолия Костылевского.

По сведениям «Ъ-Сибирь», он выйдет на работу в правительство региона в понедельник, 10 апреля.

Анатолия Костылевского называли одним из наиболее реальных претендентов на должность министра после ухода Сергея Титова на пост президента «Сибмоста». Он, как и Титов, долгое время проработал в Сибирском управлении Росавтодора.

Костылевский родился в 1977 году в Новосибирской области, окончил Сибирский государственный университет путей сообщения. С 2002 года работал в ФУАД «Сибирь», в 2010-м устроился в госкомпанию «Российские автомобильные дороги», в 2013-м назначен замминистра транспорта Новосибирской области. В мае 2015-го стал первым замначальника «Сибуправтодора».

Напомним, предыдущий руководитель министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Титов возглавлял ведомство до 9 марта 2017 года. С 10 марта приступил к работе в должности президента АО «Сибмост». Исполняющим обязанности главы областного Минтранса был назначен заместитель руководителя министерства Евгений Раков. Среди претендентов в преемники Титова называли имя руководителя территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области Валерия Зарубина, его первого заместителя Константина Громенко и Анатолия Костылевского.