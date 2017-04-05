Городецкий назначил нового министра транспорта
Анатолия Костылевского называли одним из наиболее реальных претендентов на должность.
Анатолия Костылевского называли одним из наиболее реальных претендентов на должность.
Губернатор Новосибирской области назначил на должность министра транспорта первого заместителя начальника ФКУ «Сибуправтодор» Анатолия Костылевского.
По сведениям «Ъ-Сибирь», он выйдет на работу в правительство региона в понедельник, 10 апреля.
Анатолия Костылевского называли одним из наиболее реальных претендентов на должность министра после ухода Сергея Титова на пост президента «Сибмоста». Он, как и Титов, долгое время проработал в Сибирском управлении Росавтодора.
Костылевский родился в 1977 году в Новосибирской области, окончил Сибирский государственный университет путей сообщения. С 2002 года работал в ФУАД «Сибирь», в 2010-м устроился в госкомпанию «Российские автомобильные дороги», в 2013-м назначен замминистра транспорта Новосибирской области. В мае 2015-го стал первым замначальника «Сибуправтодора».
Напомним, предыдущий руководитель министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Титов возглавлял ведомство до 9 марта 2017 года. С 10 марта приступил к работе в должности президента АО «Сибмост». Исполняющим обязанности главы областного Минтранса был назначен заместитель руководителя министерства Евгений Раков. Среди претендентов в преемники Титова называли имя руководителя территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области Валерия Зарубина, его первого заместителя Константина Громенко и Анатолия Костылевского.