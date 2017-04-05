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10:23 (мск), источник: Nakanune.ru

Вице-губернатор Олег Климов — о проекте рекультивации свалки: «Сейчас жалобы будут, это нормально, у людей там незаконный бизнес, кому охота терять доходы?»

Заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов прокомментировал ситуацию с оспариванием проекта рекультивации челябинской свалки.

По его мнению, существуют довольно мощные экономические интересы, завязанные на незаконный бизнес на челябинской свалке, что, собственно, и стоит за обращением к антимонопольщикам, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее стало известно, что в региональное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) поступила жалоба некоего ООО «Народный фронт» на нарушение законодательства при проведении конкурса на выполнение инженерных изысканий проекта рекультивации челябинской свалки.

«Видите, даже самый маленький контракт — 28 млн руб. — пытаются оспорить», — заметил Климов.

Вице-губернатор, курирующий в правительстве вопросы в том числе экологического характера, отказался называть конкретные имена и компании, у которых, по его словам, «есть на свалке собственные экономические интересы».

Он также не стал оценивать работу правоохранителей, которые должны были пресекать подобную деятельность. Олег Климов, начавший работу еще в администрации ныне покойного Петра Сумина, привел следующий интересный факт: по его словам, в момент передачи дел от Сумина команде Михаила Юревича в 2010 году на счетах областного правительства «свободными» оставалось около 9 млрд руб.

«Как видите, вопрос с финансированием рекультивации свалки стоимостью в 1 млрд руб. мог быть закрыт еще семь лет назад. Этого не произошло, но я уверен, что произойдет вскоре», — отметил Климов.

Рассмотрение жалобы в УФАС состоится 5 апреля.

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