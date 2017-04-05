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10:37 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов прокомментировал задержание мэра Красноперекопска

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости (Крым). Глава Крыма Сергей Аксенов рекомендовал людям, которые не способны «контролировать свои хватательные рефлексы», не приближаться к государственной службе.

Источник: РИА "Новости"

Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook, комментируя задержание по подозрению в получении взятки главы администрации Красноперекопска Игоря Яцишина.

«Хочу повторить в очередной раз: борьба с коррупцией ведется и будет вестись постоянно, системно, жестко, целенаправленно. Это не кампания, а часть государственной политики. Каждый, кто собирается преступить закон, должен знать: наказание неотвратимо. Пусть никто не надеется, что именно его и именно в этот раз “пронесет”. Не “пронесет”. Людям, которые не могут контролировать свои хватательные рефлексы, не надо даже приближаться к государственной службе», — подчеркнул глава Республики.

Аксенов отметил, что в дальнейшем власти будут ужесточать контроль за деятельностью госслужащих.

«Мы будем и дальше ужесточать контроль за деятельностью чиновников, активно привлекая к этой работе, в том числе, общественные структуры. С другой стороны, будут ужесточаться и требования при подборе кадров на госслужбу. Это важная составляющая работы по профилактике коррупционных правонарушений», — заключил Аксенов.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), в отношении главы администрации Красноперекопска, подозреваемого в получении взятки, возбуждено уголовное дело. По данным следствия, 4 апреля подозреваемый получил от предпринимателя 350 тысяч рублей за заключение договора аренды муниципальных помещений для дальнейшего использования их бизнесменов в коммерческих целях.

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