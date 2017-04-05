Семашко: белорусским предприятиям надо пробиваться на украинский рынок

«Наш товарооборот растет. Белорусским предприятиям надо пробиваться на украинский рынок: показывать технику и демонстрировать ее в работе. Наши преимущества — цена, надежность и качество», — отметил Владимир Семашко. При этом он подчеркнул, что ставку делать следует не только на Киев, но и другие крупные города Украины.

Как было заявлено во время презентации, мэрия Киева в ближайшее время намерена объявить ряд новых тендеров на поставки коммунальной техники.

В презентации приняли участие холдинги «МТЗ», «МАЗ», «Амкодор» и «Белкоммунмаш».