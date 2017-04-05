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11:01 (мск), источник: ИА REGNUM

Система «Платон»: «Мы всегда живём будущим, а бедствуем в настоящем»

Встреча хабаровских парламентариев и протестующих дальнобойщиков окончилась «ничьей».

Источник: ИА REGNUM

Состоявшаяся 4 апреля встреча депутатов Законодательной думы Хабаровского края и дальнобойщиков, протестующих против системы «Платон» получилась бурной. Парламентарии убеждали, что система необходима, дальнобойщики были против и доводы не слушали, передает корреспондент ИА REGNUM.

Хабаровские дальнобойщики протестуют против системы «Платон» вместе с коллегами из других регионов России.

«Эта тема сегодня актуальна для всех. Поэтому мы решили встретится с людьми, объяснить необходимость введения «Платона», — рассказал зампред регионального Заксобрания Павел Симигин.

«Система “Платон” — лишь одна из составляющих многочисленных расходов перевозчиков. Добавим сюда несовершенство налогового законодательства, плохое качество дорог, высокую стоимость ремонта автомобилей — все это делает тяжелый труд дальнобойщиков практически убыточным» — резоны водителей большегрузов.

У дальневосточных, особенно хабаровских дальнобойщиков, тех, что совершают сложные рейсы на Сахалин, на все уговоры, в принципе, может быть один аргумент: трасса Ванино — Лидога.

Напомним, трасса Лидога — Ванино — важнейший объект «Транссиба», соединяющий материковые дороги с паромной переправой и далее — с Сахалином, строится с середины 90-х годов прошлого столетия. При этом, по многочисленным жалобам водителей, разрушается быстрей, чем ее строят. Дальнобойщик, следующий на острова, должен преодолеть тяжелейшую трассу по тайге, затем, как правило, несколько суток провести в своей фуре в ожидании парома. А в Ванино за много лет власти так и не удосужились построить какую-нибудь стоянку для большегрузов. Потом почти сутки провести на пароме. Далее по раздолбанным сахалинским дорогам доставить груз по назначению. Затем — несколько суток провести в фуре — в ожидании обратного парома. Далее — опять Ванино-Лидога.

«Мы много лет платим и платим, а нормальных дорог не видим. “Платон” — новый способ облегчить наши карманы! А еще — акцизы, неподъемные штрафы за перегруз, достигающие порой 300 тысяч рублей, и прочее!», — возмущались водители.

Парламентарии как могли отстаивали «Платон».

«Совсем отказаться от системы нельзя. Она как раз и необходима для ремонта дорог. Средства от использования “Платона” будут поступать в бюджет и послужат для повышения качества дорог, строительства магистралей. Но систему нужно совершенствовать. Правительством принято решение о повышении тарифа не в 2 раза, а лишь на четверть, о прозрачности распределения средств, выстраивается система оформления взаимозачета платы по системе и транспортного налога», — пояснил спикер Законодательной думы Хабаровского края Сергей Луговской.

Договориться в ходе встречи сторонам не удалось. Дальнобойщики стоят на своем: «Когда-нибудь нам построят новые дороги. Но все это — когда-нибудь. Мы всегда живем будущим, а бедствуем в настоящем».

Между тем парламентарии обещали рассмотреть ряд претензий водителей большегрузов.

Как сообщало ИА REGNUM, к акции протеста против системы «Платон» присоединились дальнобойщики практически всех регионов России. В частности, перевозчики Якутии уверены, что в их регионе эта система вообще не нужна. Активисты протестного движения утверждают, что система не учитывает российских реалий. Дальнобойщики Приамурья назвали систему «Платон» «гадостью». Многие считают, что вместо «Платона» следовало ограничится акцизом.

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