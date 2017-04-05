Вениамин Кондратьев встретился с новым прокурором Кубани Сергеем Табельским

В качестве нового руководителя ведомства Сергея Табельского губернатору представил заместитель Генерального прокурора РФ по ЮФО Андрей Кикоть.

Как отметил Андрей Кикоть, для Южного федерального округа Сергей Табельский — знакомый человек, который до назначения был прокурором Калмыкии. Это глубоко порядочный и профессиональный человек.

Вениамин Кондратьев в свою очередь подчеркнул, что Кубань отличается слаженной работой всех правоохранительных органов. От стабильности в области правопорядка во многом зависит экономическая стабильность региона. Губернатор выразил уверенность, что Сергей Табельский справится со всеми задачами, поставленными перед ним президентом и генеральным прокурором, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, Указом Президента страны 29 марта Сергей Табельский назначен прокурором Кубани. Ранее его кандидатуру утвердили депутаты Законодательного собрания региона.