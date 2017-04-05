Учителя снова выходят на протесты

Члены профсоюза ожидают, что в акции примут участие более 10 000 учителей со всей страны.

Марш начнется в сквере Академии наук, откуда демонстранты отправятся маршем по бульвару Штефана чел Маре в сторону здания правительства. Во время акции протеста движение транспорта будет остановлено.

Учителя требуют повышения заработной платы на 50% с 1 января 2017 года.

Протестующие пройдут по следующему маршруту: сквер Академии наук — бульвар Штефана чел Маре — площадь Великого национального собрания.

Сервис «Infotrafic» НИП советуют водителям по возможности объезжать упомянутые выше улицы.