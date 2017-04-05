Нурлан Нигматулин отчитал министра энергетики за несвойственные функции

На пленарном заседании депутат Павел Казанцев обратил внимание, что Минэнерго пытается законодательно расписать свое право на разработку и утверждение соревнований, которые в принципе, не входят в компетенцию ведомства.
«В обсуждаемом законопроекте (О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам электроэнергетики) статья 5 закона об электроэнергетике предполагает быть дополненной подпунктом 70, прим. 29, который определяет еще одну компетенцию уполномоченного органа. Позволю себе процитировать: “разрабатывает и утверждает правила проведения отраслевых соревнований оперативно-ремонтного персонала по обеспечению безопасности в области электроэнергетики”. Простите, как так? Уполномоченному органу больше нечем заняться, как поводить отраслевые соревнования? Даже не отраслевые, это соревнования оперативно-ремонтного персонала по обеспечению безопасности в области электроэнергетики. И это записывается как норма закона», — сообщил народный избранник.
По его словам эту функцию мог бы взять общественное объединение. Павел Казанцев отметил, что не видит целесообразность такой поправки.
«Правительство декларирует, что передаются несвойственные функций от государства в иные сферы. А получается, что берет на себя новые функции вплоть до проведения отраслевых соревнований через законодательные инициативы», — посетовал он.
Министр энергетики Канат Бозумбаев сказал, что эта норма введена в законопроект по настоянию Казахстанской электроэнергетической ассоциации.
«Она настаивает, чтобы Казахстане, наконец, были какие-то правила по проведению таких соревнований. Вроде бы кажется соревнования в электроэнергетике это не чемпионат мира и не олимпиада. Но Электроэнергетических советом СНГ принято положение, а мы в него входим. Эти соревнования проводятся, как между высоковольтными компаниями, так и региональными», — ответил Бозумбаев.
Он пояснил, что эти соревнования — важная часть производственной деятельности, направленная на улучшение навыков персонала, в первую очередь, при аварийных отключениях.
«Предполагалось, что в законопроекте просто будет полномочие у министерства утвердить правила проведения подобных соревнований. Министерство не собирается проводить соревнования, быть судьей или награждать кубками. Только утвердить правила. Но если это вызывает какие-то сомнения, то мы готовы вернуться к этому и до второго чтения пересмотреть. Может быть, мы как-то отпустим это на уровень наших нормативных актов», — сказал министр.
Между тем спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин заявил, что эту норму нужно убрать из законопроекта без обсуждения.
«Канат Алдабергенович (Бозумбаев), слышать это из ваших уст, по меньшей мере, удивительно. Вы вроде бы современный министр. Депутат Казанцев правильно говорит, Правительство идет по пути отказа от многих регулирующих функций. Какие аргументы? Зачем вам это нужно? Причем тут “ассоциация попросила”? Если не ошибаюсь, 97 шаг Плана нации четко определяет Правительству отказаться от всех несвойственных функций: утверждения, разработки, госрегулирование и негосударственных функций. Без обсуждения надо отказаться от этой нормы. Тащить ее в законопроект — зачем это нужно? А то, что такие конкурсы нужны — отдайте их в конце концов отраслевому профсоюзу, еще кому-то. Не нужно вам это», — заключил Нурлан Нигматулин.