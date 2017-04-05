Нурлан Нигматулин отчитал министра энергетики за несвойственные функции

На пленарном заседании депутат Павел Казанцев обратил внимание, что Минэнерго пытается законодательно расписать свое право на разработку и утверждение соревнований, которые в принципе, не входят в компетенцию ведомства.

«В обсуждаемом законопроекте (О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам электроэнергетики) статья 5 закона об электроэнергетике предполагает быть дополненной подпунктом 70, прим. 29, который определяет еще одну компетенцию уполномоченного органа. Позволю себе процитировать: “разрабатывает и утверждает правила проведения отраслевых соревнований оперативно-ремонтного персонала по обеспечению безопасности в области электроэнергетики”. Простите, как так? Уполномоченному органу больше нечем заняться, как поводить отраслевые соревнования? Даже не отраслевые, это соревнования оперативно-ремонтного персонала по обеспечению безопасности в области электроэнергетики. И это записывается как норма закона», — сообщил народный избранник.

По его словам эту функцию мог бы взять общественное объединение. Павел Казанцев отметил, что не видит целесообразность такой поправки.

«Правительство декларирует, что передаются несвойственные функций от государства в иные сферы. А получается, что берет на себя новые функции вплоть до проведения отраслевых соревнований через законодательные инициативы», — посетовал он.

Министр энергетики Канат Бозумбаев сказал, что эта норма введена в законопроект по настоянию Казахстанской электроэнергетической ассоциации.

«Она настаивает, чтобы Казахстане, наконец, были какие-то правила по проведению таких соревнований. Вроде бы кажется соревнования в электроэнергетике это не чемпионат мира и не олимпиада. Но Электроэнергетических советом СНГ принято положение, а мы в него входим. Эти соревнования проводятся, как между высоковольтными компаниями, так и региональными», — ответил Бозумбаев.

Он пояснил, что эти соревнования — важная часть производственной деятельности, направленная на улучшение навыков персонала, в первую очередь, при аварийных отключениях.

«Предполагалось, что в законопроекте просто будет полномочие у министерства утвердить правила проведения подобных соревнований. Министерство не собирается проводить соревнования, быть судьей или награждать кубками. Только утвердить правила. Но если это вызывает какие-то сомнения, то мы готовы вернуться к этому и до второго чтения пересмотреть. Может быть, мы как-то отпустим это на уровень наших нормативных актов», — сказал министр.

Между тем спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин заявил, что эту норму нужно убрать из законопроекта без обсуждения.