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11:06 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородское правительство утвердило «антикризисный» план на 2017−2019 годы

Нижегородское правительство утвердило план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики на 2017−2019 годы. Соответствующее распоряжение от 30 марта 2017 года опубликовано на официальном портале правовой информации.

План разработан в целях выполнения условий соглашений о предоставлении бюджету региона финансовой помощи из федерального бюджета. Органам МСУ рекомендовано до 1 июня 2017 года разработать аналогичные планы.

План предполагает увеличение арендной платы за недвижимость и землю, находящиеся в госсобственности; возможную оптимизацию численности чиновников, сотрудников госучреждений и самих учреждений; увеличение доходов за счет перечисления в бюджет дивидендов АО и части чистой прибыли госпредприятий; экономию при осуществлении расходов; снижение долговой нагрузки на бюджет.

Так, утвержденным документом минфину поручено проводить оценку эффективности предоставления налоговых льгот в регионе и подготовить предложения по отмене льгот по налогам, которые не имеют стимулирующего влияния на налогоплательщика и бюджетной отдачи (за исключением льгот, носящих социальный характер).

Органам СМУ также поручено пересмотреть местные налоговые ставки и увеличить налогооблагаемую базу за счет уточнения сведений о недвижимости и земельных ресурсах. За счет этого правительство ставит задачу ежегодно увеличивать консолидированный бюджет на 10 млн рублей.

Министерству инвестиций и земельных отношений предписано сформировать свою позицию как акционера таким образом, чтобы выплата дивидендов по акциям производилась в размере не менее 35% чистой прибыли АО. За счет этого планируется увеличение доходов бюджета на 10 млн рублей ежегодно. Кроме того, мининвесту поручено провести инвентаризацию госпредприятий и учреждений для выявления неиспользуемых основных фондов и их дальнейшей продажи или сдачи в аренду.

В IV квартале планируется повышение арендной платы за землю и нежилые объекты на уровне прогнозируемого индекса потребительских цен. В 2017—2019 года за счет этого кабмин рассчитывает увеличить доходы на 110, 115 и 120 млн рублей соответственно.

За счет приватизации имущества, неиспользуемого для обеспечения полномочий области, мининвесту предписано в течение ближайших трех лет увеличить доходы на 30, 20 и 15 млн рублей соответственно.

Госпредприятия должны будут перечислять в бюджет не менее 50% чистой прибыли, что, согласно плану, позволит увеличить доходы за три года в общей сложности на 138 млн рублей.

Ряд мер предложен в целях оптимизации расходов. Так, министерству внутренней политики и управлению гражданской и муниципальной службы региона поручено провести анализ дублирующих функций органов исполнительной власти области и МСУ для дальнейшей оптимизации численности чиновников.

Для органов МСУ будут установлены нормативы расходов на их содержание. В случае их неисполнения к нарушителям будут применяться санкции. Также будут даны рекомендации по выведению непрофильных специалистов из муниципальных служащих. Кроме того, будет введен запрет на увеличение предельной численности работников органов исполнительной власти, за исключением случаев, связанных с перераспределением полномочий между органами власти.

Зарплаты бюджетников социальной сферы должны достичь показателей, установленных в «дорожных картах». Так, зарплата педагогов школ и детсадов уже в 2017 году должна достичь 100% к средней зарплате по региону; работников допобразования и профессиональных учреждений — 95% в 2017 году и 100% в 2018 году. А вот зарплата преподавателей региональных вузов должна в 2017 году достичь 180% к средней зарплате по региону, в 2018 году — 200%. Аналогичный план расписан и для врачей. Для среднего медицинского персонала показатели на 2017 и 2018 годы установлены в размере 90% и 100%, для младшего и социальных работников — 80% и 100% соответственно.

При этом планируется соблюдение оптимизации численности отдельных категорий бюджетной сферы, установленной «дорожными картами». В частности, если в организациях допобразования в 2017 году на одного педагога должно приходиться 66,91 воспитанника, то в 2018 году уже 66,99.

В течение трехлетнего периода будет проводиться оценка возможной оптимизации сети учреждений социальной сферы путем реорганизации, ликвидации или преобразования, а также уменьшение числа обслуживающего персонала и непрофильных специалистов госучреждений (сторож, повар, уборщик, водитель завхоз, электрик, рабочий, слесарь, плотник и др.). В процесс оказания государственных и муниципальных услуг планируется привлекать сторонние организации.

За счет введения принципов адресности мер социальной поддержки отдельных категорий граждан (ветеранов труда, пенсионеров, не имеющих льготных категорий) предельная численность получателей на все три года должна достичь 587 888 человек.

Для всех сельских поселений будут закреплены единые нормативы отчислений от НДФЛ и ЕСХН на уровне 8% и 20% соответственно.

Долговая нагрузка бюджета должна снижаться, в том числе, за счет мониторинга ставок по привлеченным коммерческим кредитам и оперативного рефинансирования существующих долговых обязательство под меньшую процентную ставку.

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