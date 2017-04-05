Пятикратное увеличение штрафа должно избавить регион от торговцев-нелегалов — Хабкрайдума

Хабаровск, 5 апреля, AmurMedia.

Ситуацию с нелегальной торговлей на улицах городов Хабаровского края изменит увеличение штрафа. На состоявшемся заседании комитета Законодательной Думы Хабаровского края по законности, правопорядку и общественной безопасности депутатами принято решение ужесточить наказание в несколько раз, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Депутаты на втором чтении единогласно проголосовали за повышение размера штрафа за незаконную торговлю. Теперь граждане, торгующие на остановках, улицах и в других местах, где торговать запрещено, должны будут заплатить штраф в размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей. Напомним, что ранее административный штраф для граждан составлял от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей. При этом, по новому закону за повторное нарушение — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. Изменения не коснулись должностных и юридических лиц. Для них размер штрафа останется прежним.

— В нашем городе остается нерешенной проблема с незаконной торговлей на улицах города. Нелегальная торговля ведется на Амурском бульваре, улице Суворова и остановке Судоверфь. Для улучшения сложившейся ситуации необходимо увеличить размер штрафа. Также рассматривается вопрос о возможности изъятия товаров незаконной торговли, — прокомментировал председатель постоянного комитета краевой законодательной думы по законности, правопорядку и общественной безопасности Юрий Минаев.

При этом, по словам депутата, наши дедушки и бабушки, которые продают товары со своих огородов привлекаться к административной ответственности не будут. Для этой категории граждан администрация города создает специальные торговые места.

— За прошедший год, административное законодательство нарушило одно юридическое лицо, в то время как 1062 нарушений совершено физическими лицами, — сообщил Юрий Минаев.

Для внесение изменений в действующее законодательство, осталось утвердить это решение на заседании депутатов Законодательной Думы Хабаровского края.