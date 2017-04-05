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11:20 (мск), источник: ТАСС

На пост мэра Омска претендуют 23 кандидата

Комиссия по выборам главы города завершила 4 апреля прием документов.

Источник: ТАСС

ОМСК, 5 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Депутаты Омского городского совета выберут мэра города из 23 кандидатов, сообщили ТАСС в горсовете. Комиссия по выборам главы Омска завершила 4 апреля прием документов от претендентов на этот пост, который до 11 июля занимает действующий мэр Вячеслав Двораковский.

«Прием заявок от граждан, претендующих на роль градоначальника Омска, завершился накануне. Последним был зарегистрирован Станислав Гребенщиков, заместитель председателя правительства Омской области», — отметили в горсовете.

На пост мэра также претендуют министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов, депутаты Законодательного собрания региона Игорь Антропенко и Антон Берендеев и другие. Программы кандидатов будут опубликованы 7 апреля.

Комиссия по выборам мэра проанализирует 6 апреля документы, представленные претендентами, и зарегистрирует кандидатов. Члены комиссии проведут с каждым кандидатом собеседование, после чего путем голосования выберут не менее двух наиболее достойных претендентов, которые и будут представлены депутатам горсовета для выбора главы Омска.

Полномочия действующего мэра Омска Вячеслава Двораковского истекают 11 июля. Выборы 2017 года станут первыми, когда главу города будут выбирать депутаты горсовета.

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