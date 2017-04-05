Российские «Свидетели Иеговы» попросили ВС РФ признать их жертвой политических репрессий

«Мы просим рассмотреть наш встречный иск о признании российской религиозной организации “Свидетели Иеговы” жертвой политических репрессий и признать незаконным политическое преследование и действия Минюста в отношении нас», — сказал в Верховном суде представитель иеговистов.

Верховный суд в среду рассматривает вопрос о признании российских «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории России по административному иску Минюста РФ.

«Отказать в принятии иска. Правила подсудности не предусматривают принятие встречного иска. Вместе с тем будет осуществляться судебный контроль за законностью деятельности Минюста, исходя из письменных возражений ответчика», — огласил решение судья.

Иск к организации был подан 15 марта, тогда же по распоряжению Минюста до рассмотрения иска в ВС РФ была приостановлена работа «Свидетелей Иеговы» в России в связи с их экстремистской деятельностью.

Организация «Свидетели Иеговы» регулярно становится объектом внимания надзорных органов во всех регионах России, кроме того, в ряде регионов ее деятельность запрещена.

Ранее Верховный суд РФ признавал законными решения о ликвидации территориальных отделений «Свидетелей Иеговы» в Орле, Старом Осколе и Белгороде, Абинске Краснодарского края, Самаре, Биробиджане и других городах.