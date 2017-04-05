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11:53 (мск), источник: Интерфакс

Российские «Свидетели Иеговы» попросили ВС РФ признать их жертвой политических репрессий

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU — Российские «Свидетели Иеговы» просят Верховный суд РФ рассмотреть иск о признании их организации жертвой политических репрессий.

«Мы просим рассмотреть наш встречный иск о признании российской религиозной организации “Свидетели Иеговы” жертвой политических репрессий и признать незаконным политическое преследование и действия Минюста в отношении нас», — сказал в Верховном суде представитель иеговистов.

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Он просил рассмотреть иск организации совместно с иском Минюста РФ.

Верховный суд РФ, выслушав доводы сторон, решил отказать в принятии встречного иска российских «Свидетелей Иеговы» о признании организации жертвой политических репрессий.

«Отказать в принятии иска. Правила подсудности не предусматривают принятие встречного иска. Вместе с тем будет осуществляться судебный контроль за законностью деятельности Минюста, исходя из письменных возражений ответчика», — огласил решение судья.

Верховный суд в среду рассматривает вопрос о признании российских «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории России по административному иску Минюста РФ.

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Иск к организации был подан 15 марта, тогда же по распоряжению Минюста до рассмотрения иска в ВС РФ была приостановлена работа «Свидетелей Иеговы» в России в связи с их экстремистской деятельностью.

Организация «Свидетели Иеговы» регулярно становится объектом внимания надзорных органов во всех регионах России, кроме того, в ряде регионов ее деятельность запрещена.

Ранее Верховный суд РФ признавал законными решения о ликвидации территориальных отделений «Свидетелей Иеговы» в Орле, Старом Осколе и Белгороде, Абинске Краснодарского края, Самаре, Биробиджане и других городах.

Местные отделения организации неоднократно привлекались к административной ответственности за распространение экстремистских материалов: в Тюмени, Абинске, Самаре, Саранске, Воронеже, Нижнем Новгороде, Геленджике и т. д.

Комментарии
3
Мистер
Еще не помешало бы саентологов запретить. Эту организацию мошенников и аферистов.
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Валерий Фроликов
Секты с разными названиями не жертвы политических репрессий, а самые настоящие экстремисты. Можно легко в этом убедиться. Достаточно взять в руки любой распространяемый сектами журнал. Там только американцы, немцы, англичане итд. Вопрос: откуда вся эта грязь движется к нам? Ответ: из-за "бугра". Для чего все это? Лишить Россию православной веры, веры в себя, веры в свои силы, веры в свой народ. Где они находят основные жертвы? В первую очередь у онкополиклиник, а потом уже идут больницы, спид.центры, наркодиспансеры итд. Т.е. действуют через людское горе.
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Михаил
Какая там политка у сектантов, воровская? Жечь напалмом моральных уродов обманывающих и грабящих людей под видом морального благодеяния спасения души. По статистике самое большое количество самоубийств у этой секты.
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