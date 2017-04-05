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11:27 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Павла Ляха оставили под домашним арестом

ПЕРМЬ, 5 апреля, РИА ФедералПресс. Пермский краевой суд оставил под домашним арестом бывшего министра спорта Павла Ляха. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Краевой суд рассмотрел апелляцию Павла Ляха на решение районного. Согласно мартовскому решению, бывший министр должен жить под домашним арестом до третьего июня. Однако сегодня экс-чиновник попытался это заключение оспорить.

Бывшего министра подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Следователи краевого УФСБ считают, что он подписал акт приемки реконструкции стадиона «Динамо». При этом в казначействе полагают, что итоговую сумму завысили на более чем 12 млн рублей. Фигурантами по делу проходят замминистра спорта Руслан Садченко, учредитель ООО «А-Старт» Александр Тархов и учредитель ООО «Технологии и строительство» Дмитрий Перфильев.

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