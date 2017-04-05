Павла Ляха оставили под домашним арестом

Краевой суд рассмотрел апелляцию Павла Ляха на решение районного. Согласно мартовскому решению, бывший министр должен жить под домашним арестом до третьего июня. Однако сегодня экс-чиновник попытался это заключение оспорить.

Бывшего министра подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Следователи краевого УФСБ считают, что он подписал акт приемки реконструкции стадиона «Динамо». При этом в казначействе полагают, что итоговую сумму завысили на более чем 12 млн рублей. Фигурантами по делу проходят замминистра спорта Руслан Садченко, учредитель ООО «А-Старт» Александр Тархов и учредитель ООО «Технологии и строительство» Дмитрий Перфильев.