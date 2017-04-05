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14:33 (мск), источник: Sputnik.md

Правительство высказалось о пересмотре Конституции Молдовы

КИШИНЕВ, 5 апр — Sputnik. Члены кабмина на заседании в среду должны утвердить положительное заключение к проекту закона об изменении Конституции, предполагающему исключение понятия «депутатская неприкосновенность».

Источник: Sputnik.md

«Правительство заключает, что положения проекта закона по изменению статьи 70 Конституции Республики Молдова не повлияют на единство конституционной материи и не превышают рамки пересмотра Конституции, установленные в части 2 статьи 142 основного закона страны», — говорится в тексте документа.

На прошлой неделе депутаты в первом чтении утвердили проект закона об отмене парламентского иммунитета.

Ранее вице-председатель юридической комиссии высшего законодательного органа Молдовы Анатолий Загородный заявил Sputnik, что этот проект должен приниматься депутатами в трех чтениях.

Ко второму чтению в проект включат предложенные поправки. После утверждения документ снова должны отправить на заверение в Конституционный суд. Если КС даст положительное заключение, то лишь спустя шесть месяцев депутаты смогут рассмотреть в третьем чтении данный проект закона. Для его окончательного утверждения потребуются голоса 68 парламентариев.

В апреле 2016 года Конституционный суд (КС) Молдовы рассматривал первый вариант проекта и разрешил исключить из основного закона страны понятие «депутатская неприкосновенность».

Тогда депутаты просили инстанцию высказаться относительно исключения из статьи 70 Конституции Молдовы третьей части. Ее положения подразумевают, что депутат не может быть задержан, арестован, подвергнут обыску, кроме случаев задержания на месте преступления, или привлечен к судебной ответственности без согласия законодательного органа, полученного после заслушивания парламентария. Кроме того депутаты посчитали нужным исключить из названия статьи слово «неприкосновенность».

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