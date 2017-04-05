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11:59 (мск), источник: ИА REGNUM

На выборы губернатора Прикамья требуют допустить самовыдвиженцев

Пермская коалиция «За прямые выборы» вышла с инициативой внести изменения в закон о выборах губернатора с тем, чтобы повысить интерес населения к выборам и сделать их конкурентными.

В Прикамье коалиция «За прямые выборы» вышла с инициативой внести поправки в действующий закон о выборах губернатора Пермского края. Пакет предложений направлен врио губернатора Максиму Решетникову и первому заместителю главы администрации президента России Сергею Кириенко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе коалиции.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM член коалиции «За прямые выборы», депутат Пермской городской думы («Яблоко») Надежда Агишева, предложения объединения касаются проведения общекраевого референдума с вопросом о возвращении прямых всенародных выборов глав районов и городских округов, мэров городских поселений. Однако предшествующая ему процедура может занять много времени, если идти через сбор подписей населения. Вместе с тем возможен и иной сценарий, поскольку власть заинтересована в высокой явке, то с инициативой внесения поправок в Законодательное собрание может выйти и врио губернатора. В случае успеха инициативы референдум о возвращении всенародных выборов глав муниципалитетов может быть проведен одновременно с выборами губернатора Прикамья 10 сентября 2017 года.

В объединении «За прямые выборы» подчеркнули, что их предложения направлены на демократизацию процесса избрания губернатора, а также снятие излишних бюрократических барьеров для возможных участников предвыборной гонки. В частности, согласно федеральному законодательству региональным законом возможно внесение поправки об участии в выборах губернаторов кандидатов-самовыдвиженцев, тогда как сейчас участниками могут быть только выдвиженцы от партий. Кроме того, участники коалиции предлагают снизить количество подписей муниципальных депутатов с 6% до 5%.

Участники коалиции «За прямые выборы отметили», что в Пермском крае 17 лет не было губернаторских выборов. Ожидания со стороны жителей высоки, и необходимо постараться, чтобы кампания и голосование были максимально открыты и конкурентны, а результаты выборов — легитимны. Вместе с этим, последние избирательные кампании продемонстрировали значительную апатию со стороны пермяков. В частности, на выборах депутатов Государственной думы Пермский край поставил антирекорд по явке избирателей с результатом порядка 32%.

Как призналась Надежда Агишева, предложения носят уведомительный характер, и реакции адресатов пока не последовало по той причине, что пакет инициатив отправлен совсем недавно.

10 сентября в Пермском крае пройдут выборы губернатора Прикамья. Краевое отделение «Единой России» проведет праймериз, на которых кандидатами станут врио губернатора Максим Решетников и депутат Заксобрания Сергей Клепцин. По результатам внутрипартийного голосования партия выдвинет одного кандидата на губернаторские выборы. Остальные партии пока не озвучивают имена потенциальных кандидатов.

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