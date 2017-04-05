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12:00 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов поручил усилить меры антитеррористической безопасности в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости (Крым). Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил ужесточить меры безопасности и антитеррористической защищенности важнейших инфраструктурных и социальных объектов в регионе. Соответствующее поручение Аксенов озвучил в ходе внеочередного заседания антитеррористической комиссии в Республике Крым.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба главы РК, мероприятие началось с минуты молчания в память о жертвах террористического акта, совершенного в Санкт-Петербурге 3 апреля.

Также в ходе заседания комиссии были определены дополнительные меры безопасности и антитеррористической защищенности объектов возможных посягательств и мест массового пребывания людей на территории Республики.

«В связи с этим поручаю правоохранительным органам, силовым структурам совместно с органами исполнительной государственной власти Республики Крым принять дополнительные меры по минимизации угроз совершения террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры: Керченской паромной переправы и Международного аэропорта “Симферополь”, а также на объектах топливно-энергетического комплекса, жизнеобеспечения и предприятиях промышленности», — подчеркнул глава Крыма.

По словам Аксенова, Министерство транспорта РК разработало и согласовало план действий по усилению контроля за состоянием антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры и транспортных средств, а также на выполнение субъектами транспортной инфраструктуры требований законодательства РФ в области транспортной безопасности.

В связи с этим Глава РК поручил министерствам, в ведении которых находятся объекты возможных посягательств, разработать подобные планы и согласовать с аппаратом антитеррористической комиссии.

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