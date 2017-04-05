Аксенов поручил усилить меры антитеррористической безопасности в Крыму

Как сообщает пресс-служба главы РК, мероприятие началось с минуты молчания в память о жертвах террористического акта, совершенного в Санкт-Петербурге 3 апреля.

Также в ходе заседания комиссии были определены дополнительные меры безопасности и антитеррористической защищенности объектов возможных посягательств и мест массового пребывания людей на территории Республики.

«В связи с этим поручаю правоохранительным органам, силовым структурам совместно с органами исполнительной государственной власти Республики Крым принять дополнительные меры по минимизации угроз совершения террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры: Керченской паромной переправы и Международного аэропорта “Симферополь”, а также на объектах топливно-энергетического комплекса, жизнеобеспечения и предприятиях промышленности», — подчеркнул глава Крыма.

По словам Аксенова, Министерство транспорта РК разработало и согласовало план действий по усилению контроля за состоянием антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры и транспортных средств, а также на выполнение субъектами транспортной инфраструктуры требований законодательства РФ в области транспортной безопасности.

В связи с этим Глава РК поручил министерствам, в ведении которых находятся объекты возможных посягательств, разработать подобные планы и согласовать с аппаратом антитеррористической комиссии.