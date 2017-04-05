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12:01 (мск), источник: РИА Новости

Госдума приняла закон о льготах для депортированных из Крымской АССР

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Госдума приняла в среду в третьем чтении правительственный закон, который предусматривает льготы при получении вида на жительство для тех, кто был незаконно депортирован с территории Крымской АССР.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в кабмине пояснили, что документ направлен на создание преференции при получении вида на жительство для граждан, которые сами либо их родственники (бабушка, дедушка, отец, мать, супруг, супруга, дети, внуки, брат, сестра, усыновитель) были подвергнуты незаконной депортации с территории Крымской АССР.

В материалах указано, что закон разработан в целях восстановления исторической справедливости, политического, социального и духовного возрождения армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов, подвергшихся незаконной депортации и политическим репрессиям по национальному и иным признакам.

По информации министерства внутренних дел по Республике Крым, за период с мая 2014 года по февраль 2015 года подано 18 тысяч 345 заявлений граждан о выдаче справок о реабилитации. Такие справки выданы 2 тысячам 329 гражданам. По предварительным данным, количество граждан указанной категории составляет около 40 тысяч человек.

«Указанной категории граждан в качестве преференции предоставляется возможность получения вида на жительство без оформления разрешения на временное проживание при условии представления ими справки о реабилитации, выданной органами внутренних дел или органами прокуратуры Российской Федерации или судом в соответствии с законом РФ «О реабилитации жертв политических репрессий», — указано в документе.

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