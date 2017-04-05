Парламентарии Свердловской области намерены обратиться к Медведеву и попросить продлить полномочия Фонда содействия реформированию ЖКХ

В обращении, принятом на заседании комитета 4 апреля, говорится, что согласно стратегии развития ЖКХ в Российской Федерации, в срок до 2020 года необходимо завершить переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года, и создать новые механизмы для переселения из ветхого жилья, признанного таковым после 1 января с 2012 года.

Эти задачи решаются, в том числе, за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, действующего до 1 января 2018 года.

Напомним, что распоряжением правительства РФ утвержден комплекс мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда. В целях реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилфонда, признанного таковым до 1 января 2012 года, на территории Свердловской области реализуются региональная адресная программа, утвержденная постановлением областного правительства и подпрограмма госпрограммы «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года».

Финансирование мероприятий этих программ осуществляется за счет субсидий, предоставляемых из областного бюджета муниципалитетам, а также за счет средств, поступивших из Фонда, говорится в обращении.

Отметим, что на сегодня в Свердловской области обеспечено переселение более 12 тыс. человек из аварийного жилищного фонда общей площадью 196 тыс кв. м. Благодаря средствам Фонда, итоговый показатель выполнения регионом мероприятий программ составляет около 110%.

Продление срока деятельности Фонда (до 2020 года) даст возможность завершить начатые реформы в сфере коммунального хозяйства и обеспечит улучшение условий проживания населения, считают депутаты.

По решению комитета рассмотрение вопроса об обращении к Медведеву внесено в повестку заседания Законодательного собрания.