Наталья Ищенко уходит из спорта в правительство Калининградской области

«Да, это означает, что в спорт в качестве спортсменки я не вернусь», — сказала Ищенко. При этом она добавила, что не собирается «сразу далеко отходить от синхронного плавания», которое всегда будет в ее жизни.

Ранее глава Калининградской области Антон Алиханов подписал распоряжение о назначении Ищенко. Спортсменка будет курировать вопросы спорта и молодежной политики, сообщается на официальном сайте правительства региона.

«Наталья Ищенко достигла высших результатов в спорте, не понаслышке знает эту сферу. Уверен, ее профессионализм и опыт участия в таких грандиозных проектах, как Олимпийские игры, в соревнованиях мирового и европейского уровня, будут работать на пользу калининградского спорта», — прокомментировал назначение Алиханов.

По его словам, знание дела и широкие контакты с мировой спортивной общественностью позволят спортсменке успешно решать задачи по развитию молодежной политики, детско-юношеского и массового спорта, а также спорта высших достижений.

Ищенко в ответ на это сказала, что Калининград — ее родной город, и пообещала на новой должности приложить все усилия, чтобы помочь своему региону.

Наталья Ищенко пять раз выигрывала золото Олимпийских игр, 19 раз — чемпионатов мира, 12 — чемпионатов Европы. В 2010 году она стала абсолютной чемпионкой Европы, впервые в истории турнира победив во всех четырех видах программы.