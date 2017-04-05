Депутат ЗакСО Олег Исаков обжаловал свое банкротство

Об этом сообщается в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно информации на сайте свердловского арбитража, апелляция поступила еще 31 марта, к производству она была принята 3 апреля, рассмотрение назначено на 4 мая.

Напомним, ранее Арбитражный суд Свердловской области ввел процедуру наблюдения в отношении Исакова. Банкротом Исакова просит признать Банк ВТБ.

Согласно материалам суда, сумма была определена так: 9,5 млн руб. — основного долга, 2,1 млн руб. процентов — пользование кредитом и 8,5 млн руб. — неустойка.