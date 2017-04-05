Правительство Башкирии и СМП Банк подписали соглашение о сотрудничестве

«Соглашение призвано наметить новые перспективы развития. Мы очень рассчитываем на то, что банк по-прежнему останется активным партнером Правительства в части реализации инвестпроектов. Также надеемся, что банк будет активно взаимодействовать с ГУПами, работать с физическими лицами. Вполне возможно, что такие услуги будут предоставляться и для работников бюджетных учреждений, поскольку банк вошел в систему “Мир”, — отметил Рустэм Марданов. — Подписание этого соглашения позволит нам сделать новый, значительный шаг в углублении сотрудничества, а предприятия и жители республики смогут получить качественные банковские продукты».

Как подчеркнул, в свою очередь, Александр Левковский, Башкортостан является одним из приоритетных регионов для банка.

«Башкортостан для нас — опорный регион. Здесь находится один из наших крупнейших филиалов. У республики очень большой потенциал, она успешно развивается и мы готовы увеличивать объемы кредитования, участвовать в интересных инвестпроектах», — добавил он.