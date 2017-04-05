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12:27 (мск), источник: ИА Башинформ

Правительство Башкирии и СМП Банк подписали соглашение о сотрудничестве

УФА, 5 апр 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Правительство Башкортостана заключило рамочное соглашение о сотрудничестве с банком «Северный морской путь» (СМП Банк). Подписи под документом поставили Премьер-министр Правительства региона Рустэм Марданов и президент-председатель Правления СМП Банка Александр Левковский.

Источник: Reuters

«Соглашение призвано наметить новые перспективы развития. Мы очень рассчитываем на то, что банк по-прежнему останется активным партнером Правительства в части реализации инвестпроектов. Также надеемся, что банк будет активно взаимодействовать с ГУПами, работать с физическими лицами. Вполне возможно, что такие услуги будут предоставляться и для работников бюджетных учреждений, поскольку банк вошел в систему “Мир”, — отметил Рустэм Марданов. — Подписание этого соглашения позволит нам сделать новый, значительный шаг в углублении сотрудничества, а предприятия и жители республики смогут получить качественные банковские продукты».

Как подчеркнул, в свою очередь, Александр Левковский, Башкортостан является одним из приоритетных регионов для банка.

«Башкортостан для нас — опорный регион. Здесь находится один из наших крупнейших филиалов. У республики очень большой потенциал, она успешно развивается и мы готовы увеличивать объемы кредитования, участвовать в интересных инвестпроектах», — добавил он.

По его словам, Уфа выбрана в качестве центра, где «будут сосредоточены бэк-офисные и целый ряд сервисных функций нашей банковской группы». На базе уфимского центра будут оказываться услуги для всех региональных офисов СМП Банка. При выходе на проектную мощность этого расчетного центра, в котором сейчас работает 300 человек, штат сотрудников увеличится до 500 человек.

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