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12:26 (мск), источник: РИА Крым

Удахин стал главой администрации Бахчисарайского района

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости (Крым). Бахчисарайский районный совет утвердил в должности главы администрации района Владимира Удахина. Об этом на своей странице в соцсети «Facebook» сообщил председатель Бахчисарайского райсовета Рефат Дердаров.

«Сегодня решением депутатов на должность главы администрации Бахчисарайского района назначен Владимир Удахин. Присутствовавшие поздравили Владимира Владимировича и пожелали успехов в новой должности, а также поблагодарили Елену Геннадьевну Орлову, исполнявшую обязанности главы администрации района, за ответственный подход к работе», — написал Дердаров.

В январе, на внеочередной сессии райсовета, депутаты согласовали назначение Удахина на должность первого заместителя главы администрации Бахчисарайского района Республики Крым.

Владимир Удахин родился в 1980 году в селе Вилино Бахчисарайского района. В 2002 году окончил Крымскую академию природоохранного и курортного строительства по специальности «менеджмент организаций». В 2010 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Развитие интегрированных структур в виноградарско-винодельческом производстве». С 2001 года работал в АО «Агрофирма «Черноморец» (Бахчисарайский район) экономистом по оплате труда, главным экономистом, заместителем финансового директора, в 2007 году стал финансовым директором предприятия. До января текущего года работал первым замом главы администрации Бахчисарайского района.

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