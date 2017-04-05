Удахин стал главой администрации Бахчисарайского района

«Сегодня решением депутатов на должность главы администрации Бахчисарайского района назначен Владимир Удахин. Присутствовавшие поздравили Владимира Владимировича и пожелали успехов в новой должности, а также поблагодарили Елену Геннадьевну Орлову, исполнявшую обязанности главы администрации района, за ответственный подход к работе», — написал Дердаров.
В январе, на внеочередной сессии райсовета, депутаты согласовали назначение Удахина на должность первого заместителя главы администрации Бахчисарайского района Республики Крым.
Владимир Удахин родился в 1980 году в селе Вилино Бахчисарайского района. В 2002 году окончил Крымскую академию природоохранного и курортного строительства по специальности «менеджмент организаций». В 2010 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Развитие интегрированных структур в виноградарско-винодельческом производстве». С 2001 года работал в АО «Агрофирма «Черноморец» (Бахчисарайский район) экономистом по оплате труда, главным экономистом, заместителем финансового директора, в 2007 году стал финансовым директором предприятия. До января текущего года работал первым замом главы администрации Бахчисарайского района.