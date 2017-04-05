Удахин стал главой администрации Бахчисарайского района

«Сегодня решением депутатов на должность главы администрации Бахчисарайского района назначен Владимир Удахин. Присутствовавшие поздравили Владимира Владимировича и пожелали успехов в новой должности, а также поблагодарили Елену Геннадьевну Орлову, исполнявшую обязанности главы администрации района, за ответственный подход к работе», — написал Дердаров.

В январе, на внеочередной сессии райсовета, депутаты согласовали назначение Удахина на должность первого заместителя главы администрации Бахчисарайского района Республики Крым.