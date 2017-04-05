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12:48 (мск), источник: РИА Крым

Мэр Керчи Владимир Подлипенцев ушел в отставку

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости (Крым). Керченский городской совет досрочно прекратил полномочия главы администрации города Владимира Подлипенцева, сообщает пресс-служба горсовета.

Источник: Reuters

Решение принято в среду на внеочередной сессии.

Принято решение о досрочном прекращении полномочий главы администрации, расторжении контракта с Владимиром Подлипенцевым и объявлении конкурса на замещении вакантной должности, — говорится в сообщении.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев решил оставить занимаемую должность в связи с проблемами со здоровьем. Обязанности главы администрации временно исполняет первый заместитель Сергей Бороздин.

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