Мэр Керчи Владимир Подлипенцев ушел в отставку

Решение принято в среду на внеочередной сессии.

Принято решение о досрочном прекращении полномочий главы администрации, расторжении контракта с Владимиром Подлипенцевым и объявлении конкурса на замещении вакантной должности, — говорится в сообщении.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев решил оставить занимаемую должность в связи с проблемами со здоровьем. Обязанности главы администрации временно исполняет первый заместитель Сергей Бороздин.