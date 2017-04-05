Мэр Керчи Владимир Подлипенцев ушел в отставку
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости (Крым). Керченский городской совет досрочно прекратил полномочия главы администрации города Владимира Подлипенцева, сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости (Крым). Керченский городской совет досрочно прекратил полномочия главы администрации города Владимира Подлипенцева, сообщает
Решение принято в среду на внеочередной сессии.
Принято решение о досрочном прекращении полномочий главы администрации, расторжении контракта с Владимиром Подлипенцевым и объявлении конкурса на замещении вакантной должности, — говорится в сообщении.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев решил оставить занимаемую должность в связи с проблемами со здоровьем. Обязанности главы администрации временно исполняет первый заместитель Сергей Бороздин.