Филип рассказал о поставках газа в Молдову
КИШИНЕВ, 5 апр — Sputnik.
КИШИНЕВ, 5 апр — Sputnik.
«На встрече с премьером Сорином Гриндяну (Румынии — ред.) в Пьятра Нямц было предложено реализовать эту цель до конца 2018 года. Проведено
Он подчеркнул, что на осуществление проекта найдены необходимые деньги.
«Речь идет о кредитах Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития, а также гранте от Европейского союза в размере 10 миллионов евро. Эти деньги пойдут на строительство», — отметил Филип.
Премьер пояснил, что осуществление этого проекта направлено на энергетическую безопасность республики. По его словам, для того, чтобы ее обеспечить, необходимо импортировать энергию — газ или электричество — у поставщиков разных стран.
На данный момент через газопровод
Румынский газ стал поступать в Молдову только в начале весны 2015 года. Сроки запуска газопровода