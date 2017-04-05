Филип рассказал о поставках газа в Молдову

«На встрече с премьером Сорином Гриндяну (Румынии — ред.) в Пьятра Нямц было предложено реализовать эту цель до конца 2018 года. Проведено технико-экономическое обоснование. Находимся на последней стометровке в отношении проекта строительства и летом этого года начнется продление газопровода от Унген до Кишинева», — сказал Филип.

Он подчеркнул, что на осуществление проекта найдены необходимые деньги.

«Речь идет о кредитах Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития, а также гранте от Европейского союза в размере 10 миллионов евро. Эти деньги пойдут на строительство», — отметил Филип.

Премьер пояснил, что осуществление этого проекта направлено на энергетическую безопасность республики. По его словам, для того, чтобы ее обеспечить, необходимо импортировать энергию — газ или электричество — у поставщиков разных стран.

На данный момент через газопровод Яссы-Унгены поступает около миллиона кубометров газа в год. Как отмечают эксперты, поставки в таких объемах можно квалифицировать как незначительные. Так, они даже не попадают в отчетность Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ).