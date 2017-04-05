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13:08 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Кабмин утвердил механизм регулирования ввоза книг из РФ

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Кабмин Украины на заседании в среду утвердил порядок выдачи разрешений на ввоз в страну печатной продукции из РФ и порядок изъятия такой продукции, если она распространяется без разрешений.

Источник: "РИА Новости" Украина

Верховная Рада Украины в декабре 2016 года приняла закон, которым временно, до 1 апреля, запретила ввоз книг из РФ, в том числе для личного пользования. К этому времени должен был быть разработан специальный механизм проверки печатной продукции из РФ, которая ввозится в Украину, на предмет «антиукраинского содержания».

«Мы приняли в парламенте правительственный законопроект об ограничении доступа продукции антиукраинского содержания со страны-агрессора на украинский рынок, и правительство должно ряд решений наработать и принять. Вот мы сегодня два порядка утверждаем. Порядок выдачи разрешений на ввоз продукции и порядок ее изъятия в случае наличия такой продукции, которая распространяется без разрешения», — пояснил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко на заседании правительства суть документов, за которые проголосовало правительство.

В январе 2015 года Верховная Рада приняла заявление, в котором Россия называется «страной-агрессором», так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. МИД РФ назвал эти утверждения «публичными бездоказательными инсинуациями».

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