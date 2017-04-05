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13:28 (мск), источник: ТАСС

Госдума позволяет ФСО временно запрещать движение транспорта

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла в среду в первом чтении президентский законопроект, согласно которому сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО) смогут временно запрещать движение транспорта и пешеходов на охраняемых трассах.

Источник: Reuters

Среди других новаций — дополнительные основания для увольнения из ФСО, а также запрет сотрудникам спецслужбы раскрывать в интернете информацию о своей работе.

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В частности, органы госохраны предлагается наделить правом «временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на трассах проезда (передвижения) объектов государственной охраны», говорится в пояснительной записке. Кроме того, сотрудники ФСО смогут безвозмездно использовать аэропорты, аэродромы, вертодромы, посадочные площадки, морские, речные порты, а также получать на безвозмездной основе обеспечение полетов и судовождения.

Также предлагается разрешить представителям службы «обеспечивать охрану находящихся на стоянке воздушных судов и иных транспортных средств, используемых в целях транспортного обслуживания и (или) обеспечения безопасности объектов государственной охраны».

Законопроект уточняет порядок применения сотрудниками ФСО физической силы, специальных средств и оружия.

Прописывается их право «обнажить оружие и привести его в готовность, если в создавшейся обстановке могут возникнуть основания для его применения», предусмотренные законом. «При попытке лица, задерживаемого сотрудником органов государственной охраны с обнаженным оружием, приблизиться к сотруднику органов государственной охраны, сократив при этом указанное им расстояние, или прикоснуться к его оружию сотрудник имеет право применить оружие» в соответствии с законом, сказано в сопроводительных материалах.

В состоянии необходимой обороны или при крайней необходимости сотрудники органов государственной охраны при отсутствии либо невозможности (нецелесообразности) применения специальных средств или оружия вправе использовать любые подручные средства (в том числе транспортные), говорится в проекте закона. В действующей редакции закона нет нормы о применении в таких ситуациях транспортных средств.

Неразглашение в интернете

Согласно законопроекту, сотрудникам органов государственной охраны «запрещается размещать в СМИ, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию (в том числе фото-, видео- и другие материалы) о себе, других сотрудниках, позволяющую раскрыть принадлежность к органам государственной охраны, о своей служебной деятельности, деятельности органов госохраны».

Исключение составят случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ или непосредственно ФСО.

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Кроме того, законопроектом вводятся новые основания для отказа в приеме на военную службу, федеральную государственную гражданскую службу или на работу в органы государственной охраны, а также для увольнения из ФСО. Это, в частности, освобождение от уголовного наказания, употребление наркотиков или спайсов без назначения врача, а также занятие предпринимательской деятельностью.

В законе о госохране планируется прописать, что сотрудники ФСО по своим личным, профессиональным и психологическим качествам, образованию и состоянию здоровья «обязаны соответствовать требованиям, предъявляемым к ним при исполнении возложенных на них обязанностей, и соблюдать кодекс этики и служебного поведения сотрудников органов государственной охраны». Утверждать эти требования и кодекс будет руководитель спецслужбы.

Совершение сотрудниками ФСО при исполнении служебных обязанностей либо во внеслужебное время проступков, в результате которых были нарушены положения закона о госохране или кодекса этики ФСО, а также несоответствие сотрудников требованиям к их личным и профессиональным качествам, установленным законом, «служат основанием для увольнения со службы или с работы в органах государственной охраны», подчеркивается в проекте закона.

В перечень лиц, подлежащих обязательной государственной дактилоскопической регистрации (помимо военнослужащих и федеральных государственных гражданских служащих), предлагается включить работников органов государственной охраны.

Позиция комитета Госдумы

Законопроект получил положительное заключение профильного думского комитета (по безопасности и противодействию коррупции). «Положения законопроекта не противоречат Конституции РФ, федеральным конституционным законам и федеральным законам», — указали депутаты. Они подтвердили, что реализация законопроекта «будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных ФСО России, и не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета».

Комментарии
3
Karyn Ouellette
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Сергей Злотов
Сегодня мультфильм смотрел "Чиполинно" .
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Юрий Жданов
Теперь Можайское шоссе и Кутузовский проспект будут стоять на законном основании.
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