Госдума позволяет ФСО временно запрещать движение транспорта

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Среди других новаций — дополнительные основания для увольнения из ФСО, а также запрет сотрудникам спецслужбы раскрывать в интернете информацию о своей работе.

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В частности, органы госохраны предлагается наделить правом «временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на трассах проезда (передвижения) объектов государственной охраны», говорится в пояснительной записке. Кроме того, сотрудники ФСО смогут безвозмездно использовать аэропорты, аэродромы, вертодромы, посадочные площадки, морские, речные порты, а также получать на безвозмездной основе обеспечение полетов и судовождения. Также предлагается разрешить представителям службы «обеспечивать охрану находящихся на стоянке воздушных судов и иных транспортных средств, используемых в целях транспортного обслуживания и (или) обеспечения безопасности объектов государственной охраны».

Законопроект уточняет порядок применения сотрудниками ФСО физической силы, специальных средств и оружия.

Прописывается их право «обнажить оружие и привести его в готовность, если в создавшейся обстановке могут возникнуть основания для его применения», предусмотренные законом. «При попытке лица, задерживаемого сотрудником органов государственной охраны с обнаженным оружием, приблизиться к сотруднику органов государственной охраны, сократив при этом указанное им расстояние, или прикоснуться к его оружию сотрудник имеет право применить оружие» в соответствии с законом, сказано в сопроводительных материалах. В состоянии необходимой обороны или при крайней необходимости сотрудники органов государственной охраны при отсутствии либо невозможности (нецелесообразности) применения специальных средств или оружия вправе использовать любые подручные средства (в том числе транспортные), говорится в проекте закона. В действующей редакции закона нет нормы о применении в таких ситуациях транспортных средств. Неразглашение в интернете

Согласно законопроекту, сотрудникам органов государственной охраны «запрещается размещать в СМИ, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию (в том числе фото-, видео- и другие материалы) о себе, других сотрудниках, позволяющую раскрыть принадлежность к органам государственной охраны, о своей служебной деятельности, деятельности органов госохраны».

Исключение составят случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ или непосредственно ФСО.

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