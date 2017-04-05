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13:13 (мск), источник: Om1.ru

Перед уходом Гребенщикова Назаров устроил разнос главе Минстроя

Губернатор Омской области не скрывает, что собирается «зачистить» Бирюкова.

Сегодня, 5 апреля на заседании облправительства губернатор Омской области Виктор Назаров устроил показательный разнос министру строительства и ЖКК Александру Бирюкову.

Глава ведомства имел неосторожность признаться в не освоенных 618 миллионах рублей на дороги. Губернатор разозлился и пригрозил зачисткой.

Виктор Назаров, губернатор Омской области:

— Вы сами сейчас оценку поставьте своему министерству. Нужно просто работать над освоением денег. Там, где кровь из носу необходимо освоить, мы с вами недобираем. Вы своим коллегам скажите, если мы в этом году не освоим, нас всех уволят. Можно уповать на погоду, другие факторы, но есть и ответственность министерства. В этом году будет контрольный замер работы министерства. Это последний сигнал. (Цитата РИА «СуперОмск»).

Отметим, что, возможно, губернатор готовится уволить всех подчиненных вице-губернатора Станислава Гребенщикова, собравшегося в мэры Омска. Уже «зачищен» глава фонда капремонта Александр Рудюк.

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Перед уходом Гребенщикова Назаров устроил разнос главе Минстроя
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