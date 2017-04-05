Перед уходом Гребенщикова Назаров устроил разнос главе Минстроя

Сегодня, 5 апреля на заседании облправительства губернатор Омской области Виктор Назаров устроил показательный разнос министру строительства и ЖКК Александру Бирюкову.

Глава ведомства имел неосторожность признаться в не освоенных 618 миллионах рублей на дороги. Губернатор разозлился и пригрозил зачисткой.

Виктор Назаров, губернатор Омской области:

— Вы сами сейчас оценку поставьте своему министерству. Нужно просто работать над освоением денег. Там, где кровь из носу необходимо освоить, мы с вами недобираем. Вы своим коллегам скажите, если мы в этом году не освоим, нас всех уволят. Можно уповать на погоду, другие факторы, но есть и ответственность министерства. В этом году будет контрольный замер работы министерства. Это последний сигнал. (Цитата РИА «СуперОмск»).