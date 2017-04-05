Министр экономики Свердловской области переходит на работу в администрацию Екатеринбурга

Отмечается, что Д. Ноженко переходит на работу в администрацию Екатеринбурга. Д. Ноженко занимал пост заместителя председателя комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга, а затем — председателя комитета по организации бытового обслуживания населения городской администрации с 2000 по 2006 годы. Затем он работал в должности замминистра торговли, питания и услуг Свердловской области.

В 2009 году Д. Ноженко возглавил ведомство. В апреле 2012 года был назначен министром экономики и территориального развития.