Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер
У легких нашли новые функции
В России поменяют систему оплаты услуг ЖКХ
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
Фото Высоцкой и Кончаловского произвело фурор в Сети
Высотки и брутализм: инстаграмы для ценителей архитектурыЧетыре инстаграм-паблика, которые будут интересны любителям советской архитектуры: планетарии, дома отдыха, автобусные остановки и суровый стиль спальных районов
Светлана Лобода напугала свою дочь во время концерта (видео)
Когда чистота вредна для детей: мнение педиатра
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
СМИ: мать Максаковой жалеет о словах в адрес Вороненкова
Боевики наводят порядок в Киеве по указу Кличко
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
Выжившая в теракте женщина рассказала, что ее спасло
Женщина пыталась сказать об угрозе взрыва в СПб
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
9Индуистский Новый год
13:58 (мск), источник: Интерфакс

Министр экономики Свердловской области переходит на работу в администрацию Екатеринбурга

5 апреля. Interfax-Russia.ru — Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев удовлетворил прошение об отставке министра экономики и территориального развития Свердловской области Дмитрия Ноженко, сообщает департамент информационной политики губернатора.

Отмечается, что Д. Ноженко переходит на работу в администрацию Екатеринбурга. Д. Ноженко занимал пост заместителя председателя комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга, а затем — председателя комитета по организации бытового обслуживания населения городской администрации с 2000 по 2006 годы. Затем он работал в должности замминистра торговли, питания и услуг Свердловской области.

В 2009 году Д. Ноженко возглавил ведомство. В апреле 2012 года был назначен министром экономики и территориального развития.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Тариф "Платона" будет повышен на 25% с 15 апреля
СК раскрыл подробности расследования теракта в Санкт-Петербурге
Мария Гайдар стала советником Петра Порошенко
В Петербурге задержаны предполагаемые вербовщики ИГ
Госдума наделила ФСО новыми полномочиями
Путин отметил важность координации работы спецслужб
На Украине из-за нехватки угля остановилась Трипольская ТЭС
Медиков могут обязать раскрывать страховщикам врачебную тайну
Спорт
РФПЛ хочет временно сократить количество команд Соревнования в элитном дивизионе российского футбола с 1998 года проводятся между 16 командами
Авто
Ввоз секонд-хенда в Россию: чиновники устроили новую проблему Жители Владивостока столкнулись с очередной трудностью при попытке зарегистрировать ввезенные иномарки
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли Для участия в новом крупном проекте актриса решилась на кардинальные перемены во внешности и поразила подписчиков своего аккаунта в Instagram первым фото в образе
Недвижимость
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Эксперты нашли самые дешевые московские пятиэтажки
Число обманутых дольщиков в России выросло
Депутаты предложили сажать в тюрьму за кражу электричества
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь