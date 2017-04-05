Назаров поддержал Гребенщикова на посту мэра Омска

Это вице-губернатор Станислав Гребенщиков.

Об этом глава региона заявил в среду, 5 апреля, после заседания правительства Омской области.

Станислав Гребенщиков подал документы в конкурсную комиссию во вторник, 4 апреля. В этот же день заявку на градоначальника подал министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов. Чиновников называют основными претендентами на вакантное место. В общей сложности документы подало 23 человека.

Имя нового мэра станет известно 19 апреля, его выберут депутаты омского горсовета.