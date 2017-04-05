Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех
В Москве напали на известного ведущего Первого канала
В России поменяют систему оплаты услуг ЖКХ
Светлана Лобода напугала свою дочь во время концерта (видео)
Как выглядят дочери фанаток пластики (фото)
Высотки и брутализм: инстаграмы для ценителей архитектурыПланетарии, дома отдыха, автобусные остановки и суровый стиль спальных районов, которые будут интересны любителям советской архитектуры
Светлана Лобода напугала свою дочь во время концерта (видео)
Когда чистота вредна для детей: мнение педиатра
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
"Не поняла, кого я предала": Максакова о возвращении в РФ
Боевики наводят порядок в Киеве по указу Кличко
Как выглядят дочери фанаток пластики (фото)
Кейт Миддлтон и принц перестали выходить в свет вместе
Выжившая в теракте женщина рассказала, что ее спасло
Женщина пыталась сказать об угрозе взрыва в СПб
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
9В тени стены
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
15:05 (мск), источник: БЕЛТА

Путин назвал главные угрозы безопасности в странах СНГ

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв в метро Санкт-Петербурга подтверждает, что террористическая ситуация не улучшается, все страны СНГ являются потенциальными объектами террористических атак. Об этом заявил сегодня президент России Владимир Путин на встрече с главами делегаций ХIV заседания Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств — участников СНГ, передает ТАСС.

Источник: БЕЛТА

«Мы видим, что ситуация, к сожалению, не улучшается. И самое лучшее подтверждение этому — недавние трагические события в Санкт-Петербурге. В результате террористического акта погибли люди, много пострадавших», — сказал российский лидер.

«Мы знаем, что каждая из наших стран, практически каждая, является возможным, потенциальным объектом террористических атак. Много и других угроз для наших стран», — добавил он.

Кроме терроризма, по словам Владимира Путина, главными угрозами безопасности в странах СНГ являются организованная преступность, наркотрафик, а также коррупция и воздействие внешних сил на внутриполитическую ситуацию.

«Много и других угроз для наших стран. Это и организованная преступность, и наркотрафик. Это, кстати говоря, и коррупция, это и воздействие внешних сил, которые, так или иначе, пытаются повлиять на развитие внутриполитических ситуаций в наших странах», — сказал Владимир Путин.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Лукашенко поручил привести в порядок местные дороги за три-четыре года
Найден простой способ обратить старение
Лукашенко поручил привести в порядок местные дороги за три-четыре года
Кремль открестился от организации антитеррористических акций
Правительство утвердило требования к транспортной безопасности
В Петербурге задержаны предполагаемые вербовщики ИГ
Госдума наделила ФСО новыми полномочиями
Роструд напомнил, как россияне будут отдыхать в мае
Максимовская не войдет в команду Сбербанка
Немецкие власти решили штрафовать соцсети за фейки и агрессию
Спорт
РФПЛ хочет временно сократить количество команд Соревнования в элитном дивизионе российского футбола с 1998 года проводятся между 16 командами
Авто
Nissan разработал «идеальный семейный внедорожник» Nissan представляет новую специальную версию внедорожника X-Trail, которая будет выпущена ограниченным тиражом
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли Для участия в новом крупном проекте актриса решилась на кардинальные перемены во внешности и поразила подписчиков своего аккаунта в Instagram первым фото в образе
Недвижимость
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Эксперты нашли самые дешевые московские пятиэтажки
Число обманутых дольщиков в России выросло
Сбербанк улучшил условия по ипотеке
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь