Путин назвал главные угрозы безопасности в странах СНГ

«Мы видим, что ситуация, к сожалению, не улучшается. И самое лучшее подтверждение этому — недавние трагические события в Санкт-Петербурге. В результате террористического акта погибли люди, много пострадавших», — сказал российский лидер.

«Мы знаем, что каждая из наших стран, практически каждая, является возможным, потенциальным объектом террористических атак. Много и других угроз для наших стран», — добавил он.

Кроме терроризма, по словам Владимира Путина, главными угрозами безопасности в странах СНГ являются организованная преступность, наркотрафик, а также коррупция и воздействие внешних сил на внутриполитическую ситуацию.

«Много и других угроз для наших стран. Это и организованная преступность, и наркотрафик. Это, кстати говоря, и коррупция, это и воздействие внешних сил, которые, так или иначе, пытаются повлиять на развитие внутриполитических ситуаций в наших странах», — сказал Владимир Путин.