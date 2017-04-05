Кого выберет народ? В Прикамье назвали участников праймериз

До решающего голосования ещё много времени, однако первые кандидатуры на ответственный пост уже известны.

Дали старт.

На прошлой неделе в Перми прошёл политсовет партии «Единая Россия» Пермского края, на котором назвали участников предварительного голосования на выборы губернатора. На праймериз единороссы выдвинули две кандидатуры: нынешнего главу региона Максима Решетникова и Сергея Клепцина, депутата Законодательного собрания края.

«Конкурентная основа — обязательное требование руководства нашей партии. Мы предварительно рассмотрели этот вопрос на президиуме и решили, что можем предложить политсовету двух кандидатов. Важно, что у нас конкурентная основа пронизывает всю партийную деятельность, — рассказал Николай Дёмкин, секретарь регионального отделения партии “Единая Россия” в Пермском крае. — Сейчас кандидаты могут приступить к работе: встречаться с активом партии в территориях. Сегодня мы сделали важный шаг — дали старт избирательной кампании».

«Я планирую избраться на пост губернатора края. Хочу работать в Прикамье ближайшие годы и оставить свой след в истории региона. Сейчас буду готовить предвыборную программу, в которую войдут главные проблемы, волнующие жителей края. Это здравоохранение, ремонт дорог, социальные объекты, ЖКХ, образование и развитие промышленности, — сказал Максим Решетников. — В крае накопилось много вопросов и проблем, которые нужно решить. Надо разбираться с депрессивными территориями, например, Кизеловским районом. Важно не забывать о развитии села. Сформировать полноценную жизнеспособную программу, которая поддержит жителей края, можно, только постоянно общаясь с людьми. Планирую встретиться с первичными организациями партии и узнать, что в первую очередь волнует население. Хочу учесть в своей программе главные наказы жителей края и выполнить их. Считаю, важно не только говорить, а выполнять всё обещанное людям. Поэтому моя предвыборная программа — это программа реальных действий, рабочий инструмент для развития Пермского края на ближайшие пять лет».

Чего ждать?

Сейчас кандидаты будут готовиться к предварительному голосованию. Помимо формирования предвыборной программы они должны встретиться с секретарями первичных и местных отделений партии. По правилам они должны объехать не менее половины ячеек. К слову, в Прикамье сейчас 54 местных партийных отделения и 1143 первичных отделения.

Само предварительное голосование пройдёт в начале июня на конференции регионального отделения партии. На ней решат, кого из участников оставлять в списках для дальнейшего голосования 10 сентября.

«Партия всегда представляет сильных кандидатов. Предвыборное голосование, введённое единороссами, стало тем ресурсом, с помощью которого можно отработать предвыборную программу, поделиться с жителями своими мыслями. Сейчас все будут ждать праймериз, — сказал Алексей Копысов, политолог, член регио­нального политсовета партии. — Сам я буду поддерживать кандидата, которого предложил наш президент. Максим Решетников уже показал себя как действенный руководитель, который способен решать сложные затянувшиеся вопросы».