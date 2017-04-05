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14:59 (мск), источник: Sputnik.by

Данкверт больше не хочет заниматься белорусскими продуктами

МИНСК, 5 апр — Sputnik. Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт попросил Минсельхоз России проверить, действительно ли он предвзято относится к продуктам питания из Беларуси.

Источник: Sputnik.by

«Я попросил руководство меня отвести в сторону — может быть, я действительно вредитель какой-то? Вот пусть он (Евгений Непоклонов, замминистра сельского хозяйства — Sputnik) теперь какое-то время Беларусь поведет, посмотрит, где предвзятость», — сказал он журналистам на форуме «ОвощКульт-2017».

Президент России Владимир Путин после переговоров с Александром Лукашенко в понедельник 3 апреля сообщил, что поручил правительству РФ отправить специалистов на белорусские предприятия для урегулирования соответствующих вопросов, касающихся фитосанитарных норм.

Белорусский президент 3 февраля поручил возбудить дело в отношении Данкверта за препятствование им поставкам белорусского продовольствия в Россию. Спустя несколько дней МВД страны заявило, что проводит доследственные проверки в отношении сотрудников Россельхознадзора.

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