Данкверт больше не хочет заниматься белорусскими продуктами
МИНСК, 5 апр — Sputnik. Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт попросил Минсельхоз России проверить, действительно ли он предвзято относится к продуктам питания из Беларуси.
МИНСК, 5 апр — Sputnik. Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт попросил Минсельхоз России проверить, действительно ли он предвзято относится к продуктам питания из Беларуси.
«Я попросил руководство меня отвести в сторону — может быть, я действительно вредитель
Президент России Владимир Путин после переговоров с Александром Лукашенко в понедельник 3 апреля сообщил, что поручил правительству РФ отправить специалистов на белорусские предприятия для урегулирования соответствующих вопросов, касающихся фитосанитарных норм.
Белорусский президент 3 февраля поручил возбудить дело в отношении Данкверта за препятствование им поставкам белорусского продовольствия в Россию. Спустя несколько дней МВД страны заявило, что проводит доследственные проверки в отношении сотрудников Россельхознадзора.