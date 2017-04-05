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14:49 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Немецкие власти решили штрафовать соцсети за фейки и агрессию

Немецкое правительство в среду одобрило введение штрафов на сумму до 53 млн долларов против соцсетей, которые не будут удалять разжигающие ненависть сообщения и фейковые новости после жалоб пользователей.

Источник: Reuters
Преступления на почве ненависти, с которыми недостаточно эффективно борются, представляют огромную опасность для мирного единства свободного, открытого и демократического общества.
Заявление кабинета министров

С тех пор как в Германию в 2015 году прибыло более миллиона мигрантов, количество возбуждающих вражду нападок в социальных сетях выросло во много раз.

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Правительство несколько раз предупреждало интернет-компании, что они недостаточно эффективно борются с подобным контентом.

Кроме того, в сентябре этого года в Германии пройдут выборы. Многие немецкие политики опасаются, что перед выборами в социальных сетях появится множество ложной информации.

В случае если законопроект получит одобрение парламента, у соцсетей будет только 24 часа после поступления жалобы, чтобы удалить посты, которые открыто нарушают немецкий закон.

Законопроект, одобренный кабмином, также касается детской порнографии и деятельности, связанной с терроризмом, в интернете.

В Германии уже действует один из самых жестких в мире законов об агрессивной риторике, который касается распространения порочащих сведений, клеветы, подстрекательств и угроз.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментарии
4
валера малютин
В России бы так......все мехтиевы, турбодеды, и др фейколяпы.........поиздержались бы
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Вера
точно,только хотела это написать)))
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А Б
Немцы хорошо запомнили, как видно, выводы своего соотечественника Маркса, пришедшего к выводу о том, что материальная сторона любого вопроса является главенствующей.
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