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14:42 (мск), источник: Новости Перми

В отношении экс-министра Ляха ФСБ возбуждено еще одно уголовное дело

Силовики проверяют обстоятельства неправомерного расходования более 30 млн рублей бывшим министром физической культуры, спорта и туризма Прикамья Павла Ляха.

5 апреля на заседании Пермского краевого суда, который признал обоснованным продление домашнего ареста Ляху по делу о стадионе «Динамо» на срок до 8 месяцев, стало известно о расследовании второго уголовного дела против него.

О возможном совершении экс-министром преступления средней тяжести сообщил суду старший следователь краевого управления ФСБ Алексей Ворошнин.

Дело возбуждено 29 марта 2017 года по признакам ч.1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и соединено в одно производство с прежним делом от 3 октября 2016 года.

Как сказано в постановлении, в период с 2014 года до середины 2016 года министр Павел Лях использовал свои полномочия вопреки интересам службы, а его действия были обусловлены «карьеризмом, семейственностью, а также желанием получить взаимную услугу» от Артема Гражданкина — директора и единственного учредителя ООО «База отдыха «Раздолье» из Чайковского.

В нарушение закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» на базе, не включенной во Всероссийский реестр объектов спорта, проводились тренировки различных сборных команд Пермского края.

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По оценке КСП Прикамья, в «Раздолье» было перечислено свыше 30 млн рублей из краевого бюджета. При этом спортсмены не направлялись в расположенный здесь же, в Чайковском, Федеральный центр подготовки по зимним видам спорта «Снежинка». Действия Ляха причинили существенный вред кандидатам в сборные команды Пермского края и «Снежинке», полагает следствие.

В беседе с «Новостями Перми» старший лейтенант юстиции Алексей Ворошнин не стал комментировать подробности начатого расследования, в том числе о «семейственности». Зато следователь сообщил на судебном заседании, что в соединенном расследовании имеется засекреченный свидетель под псевдонимом Иванов. Он, а также свидетели Николай Балабанов из краевого минстроя и Марина Ангулова из краевого минфина сказали на допросах, что опасаются Ляха.

Адвокат Исаак Гройсберг заявил: Павел Лях по новому делу не допрашивался. Вопрос об этом расследовании не был предметом рассмотрения Ленинского районного суда Перми, который 30 марта продлил срок домашнего ареста еще на два месяца. Защита попросила приобщить к представленным материалам два документа. Первый называется «Сертификат соответствия» и выдан 11 ноября 2016 года московским АНО «Центр содействия развитию физической культуры и спорта». Согласно бумаге, футбольное поле с искусственным покрытием по ул. Краснова, 1 в Перми соответствует ГОСТ. Второй документ — это ответ от 21 ноября 2016 года из футбольного клуба «Амкар» на адвокатский запрос. Со ссылкой на главного тренера Гаджи Гаджиева в письме говорится: команда «Амкар» провела тренировку на футбольном поле стадиона «Динамо» по ул. Краснова, 1 в Перми, состояние которого «оценивается на высоком уровне».

Прокурор Светлана Быкариз высказалась против приобщения таких доказательств в апелляционной инстанции, поскольку это не было сделано в суде первой инстанции.
«Срок следствия продлен ввиду особой сложности уголовного дела и необходимости провести большой объем следственных действий. Неэффективность работы следственного органа, о чем говорит защита, не находит подтверждения. Прошу оставить обвиняемого под домашним арестом», — попросила сотрудница краевой прокуратуры.

Судья Николай Шляпников согласился с доводами ФСБ и прокуратуры, отказал защите в приобщении новых доказательств, сохранив домашний арест обвиняемого до 3 июня.

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