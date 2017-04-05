Медведев утвердил требования к обеспечению транспортной безопасности

«Правительство России устанавливает требования по обеспечению транспортной безопасности по видам транспорта, в том числе требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающие уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств», — говорится в сообщении.

Как отмечается, требованиями определяется система реализуемых мер, направленных на защиту объектов транспортной инфраструктуры метрополитенов от потенциальных, непосредственных и прямых угроз совершения актов незаконного вмешательства.

«Принятые решения будут способствовать повышению эффективности функционирования государственной системы противодействия терроризму», — подчеркивается в сообщении.