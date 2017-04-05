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15:11 (мск), источник: РИА Новости

Медведев утвердил требования к обеспечению транспортной безопасности

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил требования по обеспечению транспортной безопасности, в том числе к антитеррористической защищенности объектов метрополитена, соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров.

Источник: РИА Новости
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«Правительство России устанавливает требования по обеспечению транспортной безопасности по видам транспорта, в том числе требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающие уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств», — говорится в сообщении.

Как отмечается, требованиями определяется система реализуемых мер, направленных на защиту объектов транспортной инфраструктуры метрополитенов от потенциальных, непосредственных и прямых угроз совершения актов незаконного вмешательства.

«Принятые решения будут способствовать повышению эффективности функционирования государственной системы противодействия терроризму», — подчеркивается в сообщении.

Комментарии
4
Борис
да этих требований уже принято на десятилетия вперёд и нового ничего не придумаешь... но надо ведь отмечаться на телевидении в прессе, показывать свою активность.... точно пустозвон.....
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дядя Коля
Гюльчутай , паранджа не жмёт ?
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эльшат мехтиев
Как только проворуется чиновник, так сразу начинает говорить либо о терроризме, либо о патриотизме
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