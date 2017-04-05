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14:51 (мск), источник: Интерфакс

В Кремле открестились от организации антитеррористических митингов

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU — Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимался организацией антитеррористических митингов в регионах РФ, о которых сообщили ранее российские СМИ.

Источник: AP 2017

«Кремль не занимается организацией митингов, поэтому я не могу вам сказать, состоятся ли они в регионах, а если состоятся, то в каких, и кто будет организатором», — сказал Песков журналистам в среду.

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«Тем более, что они (митинги) и не нужны. Я бы не стал говорить академично, потому что консолидация общества и выражение всяческой солидарности налицо», — подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

«Я первый раз слышу о том, что какие-то могли быть сигналы (из Кремля), мне неизвестно о таких сигналах», — отметил он.

Накануне «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в «Единой России» написал, что власти готовятся провести 8 апреля митинги против терроризма во всех крупных городах страны. В акциях должны принять участие все парламентские партии, шествия пройдут в тех же местам, где недавно были акции протеста, отмечала газета.

Комментарии
11
эльшат мехтиев
Конечно нет!!) Как и прочих, и всех других. Но они несомненно пройдут и их будет в этом с избытком, чтобы аж прямо замучить россиян митингами и чтобы надоело им вовсе из дому выходить, чтобы тошнило от самого слова "Митинг", как тошнило в своё время от слов "Перестройка" и "Ускорение". Методисты в Кремле знатные.
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владимир
все пойдем на митинг а перед этим посмотрим фильм рязанский сахар
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Сергей
Ты за своих хохлов волнуйся, тебе уже 1000 раз сказали про это, а за нас-россиян не надо волноваться, тем более тебе. У тебя и так от злобы и ярости шарики за ролики уезжают
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