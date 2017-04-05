В Кремле открестились от организации антитеррористических митингов

«Кремль не занимается организацией митингов, поэтому я не могу вам сказать, состоятся ли они в регионах, а если состоятся, то в каких, и кто будет организатором», — сказал Песков журналистам в среду.

«Тем более, что они (митинги) и не нужны. Я бы не стал говорить академично, потому что консолидация общества и выражение всяческой солидарности налицо», — подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

«Я первый раз слышу о том, что какие-то могли быть сигналы (из Кремля), мне неизвестно о таких сигналах», — отметил он.

Накануне «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в «Единой России» написал, что власти готовятся провести 8 апреля митинги против терроризма во всех крупных городах страны. В акциях должны принять участие все парламентские партии, шествия пройдут в тех же местам, где недавно были акции протеста, отмечала газета.