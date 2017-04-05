Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении»
В Москве напали на известного ведущего Первого канала
В России готовят «гаражную амнистию»
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
Кейт Миддлтон и принц перестали выходить в свет вместе
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Светлана Лобода напугала свою дочь во время концерта (видео)
Когда чистота вредна для детей: мнение педиатра
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
"Не поняла, кого я предала": Максакова о возвращении в РФ
Боевики наводят порядок в Киеве по указу Кличко
Фото Высоцкой и Кончаловского произвело фурор в Сети
СМИ: 16-летняя Саша Стриженова помолвлена (фото)
Выжившая в теракте женщина рассказала, что ее спасло
Женщина пыталась сказать об угрозе взрыва в СПб
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
9В тени стены
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
15:36 (мск), источник: НТА-Приволжье

Валерий Шанцев поручил профильным министерствам и ведомствам усилить меры антитеррористической безопасности общественного транспорта и транспортной инфраструктуры в Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев поручил профильным министерствам и ведомствам усилить меры антитеррористической безопасности общественного транспорта и транспортной инфраструктуры в регионе.

Как сообщает пресс-служба главы региона, 5 апреля 2017 года в Нижнем Новгороде в Кремле состоялось внеочередное совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Нижегородской области под председательством губернатора Валерия Шанцева с участием руководителей УФСБ России по Нижегородской области, ФСО РФ в ПФО, Управления Росгвардии по Нижегородской области, ГУ МВД России по Нижегородской области.

В рамках мероприятия участники обсудили комплекс мер по обеспечению антитеррористической защищенности населения на общественном транспорте и объектах транспортной инфраструктуры.

По итогам совещания Валерий Шанцев дал поручение профильным министерствам и ведомствам усилить меры антитеррористической безопасности, в том числе в местах массового пребывания людей на территории региона, а также обеспечить устойчивое функционирование и использование аппаратно-программных комплексов «Безопасный город» и имеющихся систем видеонаблюдения для своевременного выявления признаков подготовки террористического акта.

Как сообщалось ранее, меры безопасности усилены в нижегородском метрополитене в связи со взрывами в Санкт-Петербурге.

Напомним также, на территории Нижегородской области для вызова экстренных оперативных служб используется принятая система нумерации вызовов: «01» («101») — служба пожарной охраны и реагирования в чрезвычайных ситуациях, «02» («102») — полиция, «03» («103») — служба скорой медицинской помощи, «04» («104») — аварийная служба газовой сети. Действующие номера «01», «02», «03» и «04» могут быть использованы для доступа абонентов и пользователей услугами только фиксированной телефонной связи к соответствующим экстренным оперативным службам.

Позвонить по трехзначным номерам можно как со стационарного, так и с мобильного телефона независимо от оператора сотовой связи. Звонок в экстренные службы является бесплатным.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кремль открестился от организации антитеррористических акций
Правительство утвердило требования к транспортной безопасности
В Петербурге задержаны предполагаемые вербовщики ИГ
Госдума наделила ФСО новыми полномочиями
Роструд напомнил, как россияне будут отдыхать в мае
Максимовская не войдет в команду Сбербанка
Немецкие власти решили штрафовать соцсети за фейки и агрессию
Спорт
РФПЛ хочет временно сократить количество команд Соревнования в элитном дивизионе российского футбола с 1998 года проводятся между 16 командами
Авто
Nissan разработал «идеальный семейный внедорожник» Nissan представляет новую специальную версию внедорожника X-Trail, которая будет выпущена ограниченным тиражом
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли Для участия в новом крупном проекте актриса решилась на кардинальные перемены во внешности и поразила подписчиков своего аккаунта в Instagram первым фото в образе
Недвижимость
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
В Петербурге проложат первую ветку открытого метро
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
В Петербурге начнут строить площадки для выгула собак
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь