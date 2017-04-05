Валерий Шанцев поручил профильным министерствам и ведомствам усилить меры антитеррористической безопасности общественного транспорта и транспортной инфраструктуры в Нижегородской области

Как сообщает пресс-служба главы региона, 5 апреля 2017 года в Нижнем Новгороде в Кремле состоялось внеочередное совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Нижегородской области под председательством губернатора Валерия Шанцева с участием руководителей УФСБ России по Нижегородской области, ФСО РФ в ПФО, Управления Росгвардии по Нижегородской области, ГУ МВД России по Нижегородской области.

В рамках мероприятия участники обсудили комплекс мер по обеспечению антитеррористической защищенности населения на общественном транспорте и объектах транспортной инфраструктуры.

По итогам совещания Валерий Шанцев дал поручение профильным министерствам и ведомствам усилить меры антитеррористической безопасности, в том числе в местах массового пребывания людей на территории региона, а также обеспечить устойчивое функционирование и использование аппаратно-программных комплексов «Безопасный город» и имеющихся систем видеонаблюдения для своевременного выявления признаков подготовки террористического акта.

Как сообщалось ранее, меры безопасности усилены в нижегородском метрополитене в связи со взрывами в Санкт-Петербурге.

Напомним также, на территории Нижегородской области для вызова экстренных оперативных служб используется принятая система нумерации вызовов: «01» («101») — служба пожарной охраны и реагирования в чрезвычайных ситуациях, «02» («102») — полиция, «03» («103») — служба скорой медицинской помощи, «04» («104») — аварийная служба газовой сети. Действующие номера «01», «02», «03» и «04» могут быть использованы для доступа абонентов и пользователей услугами только фиксированной телефонной связи к соответствующим экстренным оперативным службам.

Позвонить по трехзначным номерам можно как со стационарного, так и с мобильного телефона независимо от оператора сотовой связи. Звонок в экстренные службы является бесплатным.