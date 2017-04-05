Департамент информполитики свердловского губернатора стал самостоятельным

При этом, теперь ведомство носит наименование «Департамент информационной политики Свердловской области», передает корреспондент Накануне.RU.

Информацию о принятии постановления о передаче полномочий Накануне.RU подтвердил руководитель ДИПа Александр Иванов.

Отметим, что вместе с полномочиями ДИПу передали и бюджет. Данное решение призвано оптимизировать траты.

Кроме того, в ведение департамента переходят и СМИ региональных властей — ОТВ и «Областная газета». Ранее их курировало управление делами губернатора.

Напомним, о том, что департамент станет самостоятельным органом исполнительной власти, стало известно несколько месяцев назад.