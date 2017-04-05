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15:37 (мск), источник: Nakanune.ru

Допрос под большим вопросом? Адвокаты Юревича считают, что ему необязательно являться на допрос в Екатеринбург 10 апреля

Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, пребывающий на лечении в израильской клинике, может не поехать на допрос в Екатеринбург 10 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте адвоката Юревича Игоря Трунова, передает корреспондент Накануне.RU.

Источник: Nakanune.ru

По заявлению Трунова, защите следователями не предоставлен необходимый пакет документ в рамках возбужденных против Юревича уголовных дел. На сегодняшний момент таких дел два — одно касается получения взяток экс-губернатором на сумму в 26 млн руб., второе — подстрекательства к клевете. Документы в рамках возбужденных дел адвокат, по его словам, не увидел в полном объеме, поэтому подзащитному нет смысла возвращаться в Россию и присутствовать на допросе в 4 управлении Следственного комитета РФ, о чем сообщалось ранее.

По мнению Игоря Трунова, Юревичу пока не имеет смысла ехать на допрос из-за невнятности претензий силовиков, в противном случае, как настаивает адвокат, следственные органы уже объявили бы его подопечного в международный розыск.

Напомним, что о возбуждении уголовного дела по статье о взятке против Михаила Юревича Следственный комитет объявил вечером 16 марта, позже в Челябинске в особняке экс-губернатора прошли обыски, его представители заявляли, что сам подследственный готов явиться на допрос в Екатеринбург 10 апреля.

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