Допрос под большим вопросом? Адвокаты Юревича считают, что ему необязательно являться на допрос в Екатеринбург 10 апреля

По заявлению Трунова, защите следователями не предоставлен необходимый пакет документ в рамках возбужденных против Юревича уголовных дел. На сегодняшний момент таких дел два — одно касается получения взяток экс-губернатором на сумму в 26 млн руб., второе — подстрекательства к клевете. Документы в рамках возбужденных дел адвокат, по его словам, не увидел в полном объеме, поэтому подзащитному нет смысла возвращаться в Россию и присутствовать на допросе в 4 управлении Следственного комитета РФ, о чем сообщалось ранее.

По мнению Игоря Трунова, Юревичу пока не имеет смысла ехать на допрос из-за невнятности претензий силовиков, в противном случае, как настаивает адвокат, следственные органы уже объявили бы его подопечного в международный розыск.