Директор управления капитального строительства дисквалифицирован

В Перми оставлено без изменения постановление Индустриального суда о дисквалификации директора управления капитального строительства Пермского района Якова Лернера. Об этом сообщает краевой суд.

Яков Лернер был дисквалифицирован за то, что вовремя не выполнил предписания контрольно-ревизионного управления министерства финансов. В частности, необходимо было возместить ущерб, причиненный краевому бюджету, в размере 29 250 000 рублей за неэффективное инвестирование в строительство детского сада в Горшках.

Здание детсада было построено с нарушениями, из-за чего в нем опасно находиться.

Также необходимо было возместить ущерб в размере 39 тысяч рублей за расходы на оплату подрядной организации «Фирма ГИЗа» стоимости фактически невыполненных работ.

Согласно постановлению суда, Лернер год не может замещать должности на государственной и муниципальной службах.

Жалоба Лернера на решение суда осталась без удовлетворения.