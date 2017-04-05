Иван Огородов назначен замруководителя Пермского научного центра по вопросам АПК

В сферу деятельности входит управление Пермским НИИ Сельского хозяйства, как структурным подразделением Пермского научного центра (ПНЦ). Как сообщает пресс-служба Минсельхоза, в настоящее время проходит процесс присоединения НИИ сельского хозяйства в Пермский научный центр.

Далее за этим НИИ в центр войдут еще 4 института и после этого будет создан Пермский Федеральный инновационный центр. Задача по объединению стоит во 2 квартале 2017 года.