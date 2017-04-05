Иван Огородов назначен замруководителя Пермского научного центра по вопросам АПК
Бывший министр сельского хозяйства Пермского края Иван Огородов назначен заместителем руководителя Пермского научного центра по вопросам агропромышленного комплекса.
Бывший министр сельского хозяйства Пермского края Иван Огородов назначен заместителем руководителя Пермского научного центра по вопросам агропромышленного комплекса.
В сферу деятельности входит управление Пермским НИИ Сельского хозяйства, как структурным подразделением Пермского научного центра (ПНЦ). Как сообщает
Далее за этим НИИ в центр войдут еще 4 института и после этого будет создан Пермский Федеральный инновационный центр. Задача по объединению стоит во 2 квартале 2017 года.