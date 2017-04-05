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16:03 (мск), источник: Коммерсантъ

Иван Огородов назначен замруководителя Пермского научного центра по вопросам АПК

Бывший министр сельского хозяйства Пермского края Иван Огородов назначен заместителем руководителя Пермского научного центра по вопросам агропромышленного комплекса.

В сферу деятельности входит управление Пермским НИИ Сельского хозяйства, как структурным подразделением Пермского научного центра (ПНЦ). Как сообщает пресс-служба Минсельхоза, в настоящее время проходит процесс присоединения НИИ сельского хозяйства в Пермский научный центр.

Далее за этим НИИ в центр войдут еще 4 института и после этого будет создан Пермский Федеральный инновационный центр. Задача по объединению стоит во 2 квартале 2017 года.

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