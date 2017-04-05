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16:00 (мск), источник: СуперОмск

Мэр Омска Двораковский утвердил замену Поморгайло в депимуществе

В мэрии Омска подтвердили инсайд «СуперОмска». Место осужденного Валерия Поморгайло занял теперь уже бывший заместитель начальника ФНС по Октябрьскому округу Андрей Березовский.

Источник: РИА "Новости"

«Мэр Омска назначил Андрея Владимировича Березовского первым заместителем директора департамента имущественных отношений Администрации города Омска», — заявили в мэрии Омска.

Валерия Березовского также называют сыном 67-летнего депутата Законодательного собрания Омской области Владимира Березовского — генерального директора ОАО «ОНИИП» и ОАО ОмПО «Иртыш». Данную версию пока не подтвердили, но и не опровергли.

С 1 февраля 2017 года первый замдиректора депимущества Валерий Поморгайло освобожден от занимаемой должности.

В ноябре 2016 года Валерий Поморгайло был признан виновным в халатности при продаже омскому предпринимателю земельного участка площадью в 6,5 тыс. кв. м в районе «Торгового города» по цене 398 тыс. рублей. На суде рыночную стоимость участка оценили в 9 млн рублей. Чиновника приговорили к полугоду исправительных работ, но приговор не вступил в силу в связи с истечением срока давности преступления. Первоначально Поморгайло грозило до 10 лет лишения свободы по статье «превышение должностных полномочий».

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