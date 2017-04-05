Мэр Омска Двораковский утвердил замену Поморгайло в депимуществе
В мэрии Омска подтвердили инсайд «СуперОмска». Место осужденного Валерия Поморгайло занял теперь уже бывший заместитель начальника ФНС по Октябрьскому округу Андрей Березовский.
В мэрии Омска подтвердили инсайд «СуперОмска». Место осужденного Валерия Поморгайло занял теперь уже бывший заместитель начальника ФНС по Октябрьскому округу Андрей Березовский.
«Мэр Омска назначил Андрея Владимировича Березовского первым заместителем директора департамента имущественных отношений Администрации города Омска», — заявили в мэрии Омска.
Валерия Березовского также называют сыном 67-летнего депутата Законодательного собрания Омской области Владимира Березовского — генерального директора ОАО «ОНИИП» и ОАО ОмПО «Иртыш». Данную версию пока не подтвердили, но и не опровергли.
С 1 февраля 2017 года первый замдиректора депимущества Валерий Поморгайло освобожден от занимаемой должности.
В ноябре 2016 года Валерий Поморгайло был признан виновным в халатности при продаже омскому предпринимателю земельного участка площадью в 6,5 тыс. кв. м в районе «Торгового города» по цене 398 тыс. рублей. На суде рыночную стоимость участка оценили в 9 млн рублей. Чиновника приговорили к полугоду исправительных работ, но приговор не вступил в силу в связи с истечением срока давности преступления. Первоначально Поморгайло грозило до 10 лет лишения свободы по статье «превышение должностных полномочий».