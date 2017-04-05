Порошенко: РФ «торпедирует мирный процесс» в Донбассе
КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко обвинил РФ в «торпедировании мирного процесса» в Донбассе, сообщила его
КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко обвинил РФ в «торпедировании мирного процесса» в Донбассе, сообщила его
В среду в рамках официального визита в Данию Порошенко провел встречу с депутатами и спикером парламента Пией Кьерсгор.
«Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью в Донбассе, выполнение минских договоренностей. Глава государства привлек внимание госпожи Кьерсгор к шагам России, направленным на торпедирование мирного процесса», — говорится в сообщении.
По данным
Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в
Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском формате» (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.
В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.