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16:08 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Порошенко: РФ «торпедирует мирный процесс» в Донбассе

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко обвинил РФ в «торпедировании мирного процесса» в Донбассе, сообщила его пресс-служба. Об этом он заявил во время визита в Данию.

Источник: "РИА Новости" Украина

В среду в рамках официального визита в Данию Порошенко провел встречу с депутатами и спикером парламента Пией Кьерсгор.

«Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью в Донбассе, выполнение минских договоренностей. Глава государства привлек внимание госпожи Кьерсгор к шагам России, направленным на торпедирование мирного процесса», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Порошенко поблагодарил Данию за поддержку политики санкций против РФ. Также он выразил благодарность депутатам за твердую позицию в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском формате» (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.

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