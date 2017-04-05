В Самаре обсудили предстоящий весенний паводок

Как доложил начальник ФГБУ «Приволжское УГМС» Айдар Мингазов, по состоянию на утро 5 апреля обстановка на реках области спокойная. На части рек наблюдался незначительный рост уровней. На следующей неделе ожидается температура воздуха ночью от 0 до +5 градусов, днем от 6 до 13 градусов тепла. А 9—10 апреля по области пройдут небольшие и умеренные дожди. Поэтому к концу недели начнется рост уровней на всех реках области.

«Учитывая, что максимальные снегозапасы на реках выше прошлогодних значений более чем в два раза, а высота снежного покрова в среднем по области составляет 34 см (283% от нормы), специалисты ожидают в этом году уровень воды на реках области выше уровней прошлого года», — отметил Мингазов.

Он также рассказал, что на водохранилищах на 5 апреля уровень воды у Тольятти составляет 49,76 м. Текущий уровень воды на Куйбышевском водохранилище ниже значений прошлого года на 2,08 м. Уровень воды у Самары 28,46 м. По расчетам специалистов, во втором квартале суммарный приток воды в водохранилища Волжско-Камского каскада ожидается в пределах 134−162 кубических км (в прошлом году — 162 куб. км). То есть в этом году суммарный приток воды в водохранилища ожидается не выше значений прошлого года.

По состоянию на 5 апреля свободный объем Куйбышевского водохранилища составил 17,6 куб. км (в прошлом году — 6,8 куб. км). Прогнозы максимальных уровней воды в Саратовском водохранилище будут составлены в апреле после утверждения графика сброса воды в Нижнюю Волгу. Прогнозируется, что уровни воды Куйбышевского водохранилища у Самары и Тольятти в 2017 году будут ниже значений прошлого года.

По информации отдела водных ресурсов по Самарской области Нижне-Волжского бассейнового водного управления, все водохранилища Волжско-Камского каскада работают в штатном режиме. Наполнение Куйбышевского водохранилища составляет 68,7% (в прошлом году — 86,26%).