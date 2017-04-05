Специальный представитель президента РФ сказал, как спасти Волгу в Самаре от загрязнения

В ходе медиафорума независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» ОНФ, на котором присутствовал и корреспондент ProGorodSamara.ru, у журналистов состоялась встреча со специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым. Политик ответил на вопросы журналистов, в частности про плачевное состояние Волги в Самарской области.

Как отметил Иванов, в нашей реке он купался, причем не один раз и не в какой-то конкретной точке губернии, а сразу в нескольких местах. Проблемы водоема ему известны и меры для спасения Волги от обмеления и загрязнения будут обязательно приняты.

— Это важный вопрос. Деньги выделены на углубление реки в Нижегородской области. Деньги выделены региону также на водоочистку. Очень загрязняют воду старые промышленные предприятия, плюс появляются новые. Я знаю, что в Самарской области есть очень много химических предприятий, которые, мягко говоря, не соблюдают чистоту сбрасываемых вод. У меня есть идея, которая должна принести результаты. Она может показаться фантастической, но она точно сработает. Все крупные предприятия, расположенные по берегам рек, обязуются брать воду для своих нужд ниже по течению водозабора, а сброс сточных вод стоит делать выше водозабора. Пусть пьют ту воду, которую сами очищают. Тогда очистка будет добросовестнее. Это заставит предприятия срочно вкладываться в водоочистку, — заявил Сергей Иванов.