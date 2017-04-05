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17:30 (мск), источник: Вести Иркутск

Референдум о возврате прямых выборов мэров в Иркутской области собирается провести КПРФ

Референдум о возврате прямых выборов мэров в Иркутской области собирается провести КПРФ. Об этом в интервью газете «КоммерсантЪ» сообщил губернатор региона, коммунист Сергей Левченко.

По его словам, всенародное голосование может состояться в день президентских выборов в России — 11 марта. Глава Прибайкалья отметил: жители области, согласно опросам, выступали за возврат прямых выборов мэров. Следовательно, референдум повысит и явку избирателей на участки. При этом эксперты комитета Госдумы по вопросам местного самоуправления заявили, что юридических преград для проведения референдума нет.

Сергей Левченко также сообщил — уже в ближайшие дни законопроект о возвращении выборов мэров фракция КПРФ внесёт в Заксобрание региона.

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